Rusko tvrdí, že vstup Ukrajiny do EÚ je sotva skutočný prísľub

Moskva 9. novembra (TASR) - Rusko považuje členstvo Ukrajiny v Európskej únii za "sotva skutočný" prísľub. Reagovalo tak na stredajšie odporúčanie Európskej komisie, aby sa otvorili prístupové rokovania s Kyjevom. TASR o tom informuje podľa správy agentúry AFP.



"S najväčšou pravdepodobnosťou hovoríme o mrkve, ktorá sa takpovediac hojdá pred vozom. Sotva ide o skutočné sľuby," uviedol hovorca Kremľa Dmitrij Peskov.



Kyjev sa začala intenzívnejšie usilovať o vstup do Únie po začiatku "špeciálnej vojenskej operácie", ako Moskva nazýva rozpútanie vojny na Ukrajine 23. februára 2022.



Rusko potláča európske ašpirácie Kyjeva už od pádu Sovietskeho zväzu a pokusy na udržanie Ukrajiny vo svojej sfére vplyvu vyvrcholili v roku 2013 počas Oranžovej revolúcie. Vtedajší proruský ukrajinský prezident Viktor Janukovyč odmietol podpísať asociačnú dohodu s EÚ.



Rusko krátko na to anektovalo Krymský polostrov a podporilo separatistiov na východe Ukrajiny.



O možnom otvorení prístupových rokovaní bude rozhodovať 27 lídrov EÚ na summitu v decembri. Konečné prijatie do EÚ závisí od splnenia prísnych vstupných kritérií a musia ho jednomyseľne podporiť všetky členské štáty.