Rusko tvrdí, že z Kurskej oblasti evakuovalo 371 svojich civilistov

Moskva 16. marca (TASR) - Rusko v nedeľu uviedlo, že evakuovalo do bezpečia 371 svojich civilistov z území, ktoré opätovne dobylo od ukrajinských síl v pohraničnej ruskej Kurskej oblasti. TASR informuje podľa agentúry AFP.



Odkedy spomínané územia v auguste minulého roka dobyla ukrajinská armáda, o živote tamojších civilistov sa príliš veľa nevedelo a v Rusku sa v súvislosti s ich osudom zdvihla vlna hnevu, približuje agentúra.



Civilisti zostali uviaznutí po tom, čo Ukrajina podnikla do Kurskej oblasti prekvapivý prienik v auguste 2024, teda viac než dva roky po začiatku ruskej vojenskej invázie na jej územie.



"Od 12. marca bolo z oslobodených obývaných oblastí evakuovaných dovedna 371 osôb vrátane 14 detí," uviedol na sociálnych sieťach úradujúci gubernátor Kurskej oblasti Alexandr Chinštejn. Ako spresnil, 220 civilistov bolo umiestnených do dočasného ubytovania v Kurskej oblasti, kým zvyšok sa uchýlil k svojim príbuzným.



Ruské ministerstvo obrany zverejnilo videozáznam, na ktorom je vidieť prevažne starších ľudí, ktorých menšími dodávkami prevážajú z lokalít Sudža a Kazačja Lokňa, predtým kontrolovaných ukrajinskou armádou. Na videozázname vidieť, ako sa ľudia zoraďujú v poškodenej budove školy v sprievode ruských vojakov.



Nie je bezprostredne známe, koľko civilistov zostalo na opačnej strane frontovej línie, odrezaných od svojich príbuzných v Kurskej oblasti.



Ukrajina sa od začiatku ofenzívy Moskvy v roku 2022 usiluje aj o návrat svojich civilistov zajatých v Ruskom okupovaných častiach krajiny, pripomína AFP.