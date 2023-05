Rusko tvrdí, že za útokom na Kremeľ je Washington

Moskva 4. mája (TASR) - Za pokusom o údajný atentát na ruského prezidenta Vladimira Putina je Washington, vyhlásil vo štvrtok hovorca Kremľa Dmitrij Peskov. TASR o tom informuje podľa správ televízie Sky News a agentúr Reuters a AFP.



Podľa Peskova Ukrajina len realizuje plány Spojených štátov. "Rozhodnutia o podobných útokoch prijíma Washington a nie Kyjev... Kyjev robí len to, čo mu povedia," uviedol Peskov.



Dodal, že Spojené štáty vyberajú nielen ciele útokov ale aj prostriedky na ich realizáciu. Nepodložil to však nijakými dôkazmi.



"Pokusy Kyjeva a Washingtonu poprieť to sú samozrejme úplne smiešne," vyhlásil hovorca Kremľa.



Tlačová služba prezidenta Ruskej federácie informovala v stredu o nočnom útoku dvoch bezpilotných lietadiel na Kremeľ. Hovorca Kremľa operáciu označil za "plánovaný teroristický čin" a pokus o ohrozenie života prezidenta Putina. Ukrajina poprela, že by bola do incidentu zapojená. Podiel Kyjeva na údajnom útoku v stredu odmietol aj ukrajinský prezident Volodymyr Zelenskyj.



Kremeľ uviedol, že si vyhradzuje právo na prijatie odvetných krokov, pričom neuviedol o aké kroky by mohlo ísť. Peskov v tejto súvislosti povedal, že Rusko má niekoľko možností, pričom odmietol komentovať, či je Zelenskyj legitímnym vojenským cieľom Ruska.



Peskov dodal, že Putin sa vo štvrtok zdržiava vo svojej kancelárii v Kremli a má naplánované stretnutie s ministrom pre ekonomický rozvoj.



V súvislosti s údajným útokom tiež uviedol, že Moskva posilňuje bezpečnosť pred budúcotýždňovými oslavami na Deň víťazstva nad fašizmom.