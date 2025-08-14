Spravodajský portál Tlačovej agentúry Slovenskej republiky
Rusko tvrdí, že zasiahlo ukrajinské továrne na výrobu rakiet i paliva

Ilustračná snímka. Foto: TASR - Ján Krošlák

Uvádza to vo štvrtok ruské ministerstvo obrany, píše TASR na základe správy agentúry Reuters.

Autor TASR
Moskva 14. augusta (TASR) - Ruské ozbrojené sily údajne v júli zasiahli raketami a dronmi viacero ukrajinských tovární na výrobu rakiet, konštrukciu rôznych zbraní či výrobu raketového paliva. Uvádza to vo štvrtok ruské ministerstvo obrany, píše TASR na základe správy agentúry Reuters.

Rezort obrany informuje, že ruské sily zničili aj viacero západných systémov protivzdušnej obrany – vrátane odpaľovacích zariadení Patriot a radarov riadenia paľby v Dnepropetrovskej a Sumskej oblasti, ktoré boli nasadené na obranu zmienených závodov.

„Pokus kyjevského režimu zorganizovať spolu s jeho západnými partnermi výrobu rakiet na útoky hlboko na území Ruskej federácie bol zmarený,“ tvrdí ruské ministerstvo.
.

