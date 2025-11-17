< sekcia Zahraničie
Rusko tvrdí, že získalo pod kontrolu tri obce na východe Ukrajiny
Autor TASR
Moskva 17. novembra (TASR) - Ruské ministerstvo obrany v pondelok oznámilo, že ruské sily obsadili ďalšie tri dediny na východe Ukrajiny. TASR o tom informuje podľa správy agentúry AFP.
Ruské jednotky podľa vyhlásenia rezortu obrany získali pod kontrolu dedinu Haj v Dnepropetrovskej oblasti, Platonivka v Doneckej oblasti a Dvoričanske v Charkovskej oblasti.
Od začiatku ruskej invázie vo februári 2022 ruské sily zdevastovali veľkú časť východu Ukrajiny. Útoky vyhnali z domovov milióny ľudí a vyžiadali si desaťtisíce obetí.
Videá, ktoré zverejnilo ruské ministerstvo obrany, zobrazujú ruskými jednotkami obsadené dediny pri fronte, ktoré sú zničené útokmi. Zväčša v nich po začiatku vojny zostalo žiť len pár obyvateľov.
Najintenzívnejšie boje v uplynulom období prebiehajú v okolí logisticky strategického mesta Pokrovsk v Doneckej oblasti. Ukrajinskí predstavitelia priznali, že stovky ruských vojakov vstúpili do tohto mesta.
Rusko oznámilo tieto nové územné zisky v čase, keď ukrajinský prezident Volodymyr Zelenskyj cestuje po európskych krajinách v snahe získať podporu pre svoju armádu a poškodenú energetickú infraštruktúru. V nedeľu podpísal dohodu o dodávkach plynu s Gréckom a v pondelok sa v Paríži stretol s francúzskym prezidentom Emmanuelom Macronom, s ktorým podpísal dohodu o zámere nakúpiť od Francúzska stíhačky Rafale a ďalšie vojenské vybavenie. Následne odcestuje do Španielska, kde bude v utorok rokovať s tamojším premiérom Pedrom Sánchezom a stretne sa aj s kráľom Filipom VI.
