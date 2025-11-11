Spravodajský portál Tlačovej agentúry Slovenskej republiky
Rusko tvrdí, že zmarilo pokus o krádež stíhačky MiG-31

Ilustračná snímka. Foto: TASR - Martin Baumann

Veľká Británia označuje ruskú vojenskú inváziu na Ukrajinu za návrat k ruskému imperializmu.

Autor TASR
Moskva 11. novembra (TASR) - Ruská Federálna bezpečnostná služba (FSB) tvrdí, že zmarila plán ukrajinských a britských špiónov ukradnúť stíhačku MiG-31 vyzbrojenú hypersonickými raketami Kinžal. V utorok o tom informovali ruské štátne médiá, píše TASR podľa správy agentúry Reuters a TASS.

Podľa FSB sa ukrajinská vojenská spravodajská služba snažila naverbovať ruských pilotov za tri milióny dolárov, aby ukradli stíhačku. Ukrajina a Británia potom plánovali rozsiahlu „provokáciu“ s použitím uneseného lietadla.

Ruská štátna tlačová agentúra RIA s odvolaním sa na FSB napísala, že ukradnutá stíhačka mala vzlietnuť smerom k leteckej základni Severoatlantickej aliancie (NATO) v rumunskej Konstanci, kde ju mohli zostreliť systémy protivzdušnej obrany.

„Prijaté opatrenia zmarili plány ukrajinských a britských spravodajských služieb na rozsiahlu provokáciu,“ citovala RIA FSB, ktorá je nástupkyňou sovietskej KGB. Ruská štátna televízia odvysielala fotografie správ a nahrávky muža, ktorý vraj pracoval pre ukrajinské a britské bezpečnostné služby. Podľa jeho slov mu za prelet stíhačkou do Európy sľúbili okrem peňazí aj občianstvo v niektorej zo západných krajín.

Rakety Kinžal sú zo vzduchu odpaľované balistické strely ťažko zamerateľné systémami protivzdušnej obrany. Rusko dlhodobo obviňuje Spojené kráľovstvo z vojenskej podpory Ukrajiny a poskytovania spravodajských informácií pre Kyjev.

Veľká Británia označuje ruskú vojenskú inváziu na Ukrajinu za návrat k ruskému imperializmu. Opakovane obvinila Moskvu z hybridných operácií v Európe s cieľom podkopať tamojšiu demokraciu.
