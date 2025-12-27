< sekcia Zahraničie
Rusko tvrdí, že zneškodnilo 111 ukrajinských dronov za tri hodiny
Najviac dronov - 73 - zničila protivzdušná obrana v Brianskej oblasti, 20 v Kalužskej, osem v Moskovskej, päť v Tulskej, tri v Oriolskej a dva v Smolenskej.
Autor TASR
Moskva 27. decembra (TASR) - Ruská protivzdušná obrana v sobotu v priebehu troch hodín zneškodnila 111 ukrajinských dronov v šiestich oblastiach vrátane Moskovskej. Oznámilo to ruské ministerstvo obrany na platforme Telegram, informuje TASR.
Rezort obrany upresnil, že k zničeniu týchto dronov došlo v čase od 15.00 h do 18.00 h miestneho času (13.00 h SEČ do 16.00 h SEČ). Najviac dronov - 73 - zničila protivzdušná obrana v Brianskej oblasti, 20 v Kalužskej, osem v Moskovskej, päť v Tulskej, tri v Oriolskej a dva v Smolenskej.
Primátor Moskvy Sergej Sobianin na Telegrame uviedol, že neskôr zneškodnili ruské sily ďalších 11 bezpilotných lietadiel smerujúcich na hlavné mesto.
Federálna agentúra pre leteckú dopravu (Rosaviacija) oznámila, že moskovské letiská Šeremetievo a Vnukovo zaviedli dočasné obmedzenia v letovej prevádzke z bezpečnostných dôvodov, informuje agentúra Reuters.
K ukrajinským dronovým útokom došlo po rozsiahlom ruskom útoku na Kyjev a jeho okolie, pri ktorom v sobotu zahynul najmenej jeden človek a viac ako 25 osôb utrpelo zranenia. Približne tretina hlavného mesta ostala bez vykurovania.
