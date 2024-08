Rusko tvrdí, že zneškodnilo 12 rakiet namierených na most na Kryme

Moskva 16. augusta (TASR) - Ruské ministerstvo obrany v piatok oznámilo, že počas nočného útoku na Krymský most zničilo 12 rakiet americkej výroby. TASR o tom informuje podľa správy agentúry AFP.



Významný most na Kryme bol postavený na príkaz prezidenta Vladimira Putina po anexii polostrova Moskvou.



"Včera v noci bola použitá protivzdušná obrana na odvrátenie skupinového útoku 12 rakiet ATACMS vyrobených v USA na Krymský most. Všetky rakety boli zničené," uviedlo vo vyhlásení ruské ministerstvo.



Most, ktorý ruský prezident otvoril v roku 2018, spája prístavné mesto Kerč na poloostrove Krym s Krasnodarským krajom na juhu Ruska.



Od začiatku ruskej vojenskej invázie na Ukrajinu vo februári 2022 podnikol Kyjev niekoľko útokov na Krymský most.



Ruské ministerstvo obrany už predtým v piatok oznámilo, že ruské vrtuľníky zničili v Čiernom mori päť námorných dronov smerujúcich na Krym.



Kremeľ v júni varoval Spojené štáty pred možnými následkami a predvolal si ich veľvyslanca po tom, ako Moskva uviedla, že ukrajinský útok americkou raketou na krymský Sevastopol zabil štyroch ľudí.