Rusko tvrdí, že zneškodnilo 287 ukrajinských dronov
Podľa agentúry AFP ide o jeden z najvyšších počtov zostrelených ukrajinských dronov počas nočných útokov za takmer štyri roky vojny.
Autor TASR
Moskva 11. decembra (TASR) - Ruské ministerstvo obrany vo štvrtok oznámilo, že protivzdušná obrana v noci zneškodnila 287 ukrajinských dronov, desiatky z nich smerovali na Moskvu. Podľa agentúry AFP ide o jeden z najvyšších počtov zostrelených ukrajinských dronov počas nočných útokov za takmer štyri roky vojny, informuje TASR.
Rezort na platforme Telegram upresnil, že 32 zo „zachytených a zostrelených dronov“ smerovalo na Moskvu. Najviac dronov - 118 - zneškodnila ruská protivzdušná obrana v Brianskej oblasti a po 40 bezpilotných lietadiel v Kalužskej a Moskovskej oblasti. Ďalšie drony obrana zostrelila nad Jaroslavianskou, Kurskou, Lipeckou, Novogradskou, Oriolskou, Riazanskou, Smolenskou, Tulskou a Voronežskou oblasťou.
Ruské ministerstvo neinformovalo o spôsobených škodách či obetiach. Agentúra Reuters informuje, že zo všetkých hlavných moskovských letísk boli presmerované lety.
Rusko od februára 2022 denne útočí na susednú Ukrajinu, pričom svoju pozornosť v uplynulom období zameralo na energetický sektor. Reuters konštatuje, že Ukrajina sa snaží dronmi vyradiť z prevádzky ropné rafinérie a terminály. Ukrajinské námorné drony v stredu zasiahli tanker z tzv. ruskej tieňovej flotily, ktorá obchádza sankcie uvalené Západom.
