Rusko tvrdí, že zneškodnilo 42 ukrajinských dronov

Moskva 20. novembra (TASR) - Ruská protivzdušná obrana zničila v utorok neskoro večer 42 ukrajinských dronov, a to v prinajmenšom ôsmych svojich oblastiach. Celkovo 32 bezpilotných lietadiel zneškodnila v Brianskej oblasti pri ukrajinských hraniciach a dva v Moskovskej oblasti. Oznámilo to ruské ministerstvo obrany, informuje TASR podľa agentúry Reuters.



Ruský rezort obrany uviedol, že k zničeniu dronov došlo v čase od 21.00 do 23.55 h miestneho času (19.00 do 21.55 h SEČ). Okrem už menovaných oblastí, hlásilo ministerstvo zneškodnenie dronov napríklad aj v Rostovskej, Kurskej, Oriolskej či Smolenskej oblasti. Zostrelenie bezpilotných lietadiel mimo toho hlásili aj predstavitelia ďalších ruských regiónov.



Gubernátor Brianskej oblasti Alexandr Bogomaz na platforme Telegram informoval o intenzívnej činnosti protivzdušnej obrany v tejto oblasti. Neuviedol však, že by si dronové útoky vyžiadali nejakých zranených či materiálne škody.



Gubernátor Voronežskej oblasti Alexandr Gusev uviedol, že drony tam zaútočili na továreň vyrábajúcu "výlučne civilný" tovar, pričom v dôsledku ich útoku tam vypukol požiar. Zamestnancov továrne však evakuovali a na mieste podľa neho nedošlo k zraneniam.



Z Rostovskej oblasti pri ukrajinských hraniciach hlásili dva zneškodnené drony. Protivzdušná obrana údajne proti bezpilotným lietadlám zasahovala aj v Kalužskej oblasti.



Gubernátor pohraničnej Belgorodskej oblasti Viačeslav Gladkov taktiež informoval, že zostrelených bolo viacero dronov, pričom však nedošlo k zraneniam. Úlomky z dronov však podľa jeho slov poškodili v meste Aleksejevka nespresnený priemyselný závod, ako aj viaceré časti infraštruktúry či elektrické vedenie, v dôsledku čoho zaznamenali obyvatelia niektorých častí mesta výpadok prúdu.



Ukrajina dlhodobo útočí dronmi na ciele na ruskom území, a to vrátane letísk či energetickej infraštruktúry. Vyslanie desiatok bezpilotných lietadiel v takomto krátkom čase je však nezvyčajné, komentuje Reuters.