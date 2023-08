Rusko tvrdí, že zneškodnilo tretiu raketu v okolí Krymského mosta

Moskva/Simferopol 12. augusta (TASR) - Ruské sily zostrelili nad Kerčským prielivom ďalšiu ukrajinskú raketu, ktorá smerovala na Kerčský most, oznámil v sobotu popoludní Kremľom dosadený gubernátor Krymu Sergej Aksionov. Správu priniesla ruská tlačová agentúra Interfax, na ktorú sa odvolal portál britskej televízie Sky News, a následne aj agentúra AFP.



V sobotu predtým útočili v oblasti Kerčského prielivu dve ukrajinské protilietadlové riadené strely S-200, uviedlo ruské ministerstvo obrany. Ponad tento prieliv postavilo Rusko Kerčský most (Krymský most), ktorý spája Moskvou protiprávne anektovaný Krymský polostrov s ruskou pevninou. Pri tomto útoku dvoma raketami nebol most poškodený, uviedol Aksionov.



"Nad Kerčským prielivom bola zostrelená ďalšia nepriateľská raketa," napísal v sobotu neskôr Aksionov na platforme Telegram, z ktorej citoval Interfax. "Ďakujeme ti, naša protivzdušná obrana, za vysokú úroveň profesionality a za ostražitosť," dodal gubernátor.



Vyzval miestnych obyvateľov, aby zachovali pokoj.



Fotografie na sociálnych sieťach zachytávali stĺpy dymu stúpajúce k oblohe v okolí mosta.



Rusko v sobotu skoro ráno informovalo, že jeho sily zneškodnili 20 ukrajinských dronov blízko Krymského polostrova, kde Kyjev v posledných týždňoch vystupňoval útoky.



Kyjev plánuje Krym dobyť naspäť a opakovane cieli svoje útoky na Kerčský most, jeden z obľúbených projektov ruského prezidenta Vladimira Putina. Rusko anektovalo Krym od Ukrajiny v rozpore s medzinárodným právom v roku 2014.