Štvrtok 7. máj 2026
Rusko tvrdí, že zničilo 347 ukrajinských bezpilotných lietadiel

Moskva 7. mája (TASR) — Ruská protivzdušná obrana počas noci na štvrtok zachytila a zostrelila nad 20 ruskými oblasťami, ako aj nad Krymom a Kaspickým, Čiernym a Azovským morom dovedna 347 ukrajinských dronov. Vo vyhlásení to uviedlo ruské ministerstvo obrany, informuje TASR s odvolaním sa na agentúry AFP a RIA Novosti.

Drony boli zostrelené medzi stredajšou 21.00 h a štvrtkovou 7.00 h moskovského času (19.00 h – 5.00 h SELČ).

Starosta Moskvy Sergej Sobianin na svojom kanáli na platforme Maks oznámil, že v noci bol odrazený útok dvoch dronov smerujúcich k ruskej metropole. „Na mieste havárie pracujú záchranné zložky,“ napísal Sobianin. Ďalšie podrobnosti neuviedol.

Ruské ministerstvo obrany na pokyn prezidenta Vladimira Putina vyhlásilo na 8. a 9. mája jednostranné prímerie, ktoré sa zhoduje s termínom osláv 81. výročia konca druhej svetovej vojny (Dňa víťazstva). Ukrajina taktiež vyhlásila jednostranné prímerie platné od stredajšej polnoci. Napriek tomu boje na frontovej línii pokračujú.
