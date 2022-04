Rusko tvrdí, že zničilo množstvo zbraní, ktoré Ukrajine dodal Západ

Moskva 27. apríla (TASR) - Ruské ministerstvo obrany v stredu vyhlásilo, že sily Ruskej federácie zničili veľké množstvo zbraní, ktoré Ukrajine dodali západné krajiny. TASR prevzala správu z agentúry AFP.



"Presne navádzané rakety dlhého doletu Kalibr, odpálené z mora, zničili v areáli hlinikárne v Záporoží hangáre s obrovským množstvom zahraničných zbraní a munície, ktoré ukrajinským jednotkám dodali Spojené štáty a európske krajiny," uviedol na brífingu rezort obrany v Moskve. Aké zbrane boli údajne zničené, ministerstvo nespresnilo.



Ako pripomína spravodajská stanica Sky News, Rusko v utorok obvinilo Západ, že "prilieva olej do ohňa", a uviedlo, že ďalšie dodávky zbraní pre Ukrajinu spôsobia eskaláciu ozbrojeného konfliktu, ktorý trvá už deväť týždňov.



Minister zahraničných vecí Ruska Sergej Lavrov v pondelok upozornil svet, aby "nepodceňoval hrozbu jadrového konfliktu", a dodal, že dodávky zbraní Severoatlantickej aliancie na Ukrajinu v podstate znamenajú, že NATO sa zapojilo do nepriamej vojny s Ruskom.



Spojené štáty a organizácia NATO vylúčili vyslanie svojich jednotiek do bojov na Ukrajine, avšak Washington a jeho európski spojenci poskytli Kyjevu rozsiahle dodávky zbraní vrátane dronov a protilietadlových a protitankových rakiet.