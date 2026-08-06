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NOČNÝ ÚTOK: Rusko tvrdí, že zostrelilo 605 ukrajinských dronov
Útoky hlásia aj z Jaroslavianskej oblasti severne od Moskvy.
Autor TASR
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Moskva 6. augusta (TASR) - Rusko v noci na štvrtok zostrelilo 605 ukrajinských dronov, ktoré útočili na ciele na ruskom území, ako aj na okupovanom Krymskom polostrove. V Tverskej oblasti severozápadne od Moskvy miestne úrady informovali o poškodení logistického centra internetového obchodu Wildberries. TASR o tom píše s odvolaním na agentúru AFP.
Gubernátor Tverskej oblasti Vitalij Koroľov uviedol, že protivzdušná obrana ukrajinský útok odrazila. „V dôsledku pádu trosiek z jedného z dronov došlo k miernemu poškodeniu fasády logistického centra Wildberries,“ napísal na Telegrame, pričom zdôraznil, že nikto nebol zranený.
Útoky hlásia aj z Jaroslavianskej oblasti severne od Moskvy. Miestny gubernátor Michail Jevrajev hlási 90 zostrelených dronov, pričom podľa neho išlo o doteraz „najmasívnejší útok“ na tento región.
Podľa denníka The Moscow Times v tamojšej ropnej rafinérii Slavnefť-YANOS po útoku vypukol požiar. Ide o jednu z piatich najväčších rafinérií v Rusku s ročnou kapacitou spracovania až 15 miliónov ton ropy. Predtým bola terčom šestich ukrajinských náletov a kvôli poškodeniu niekoľkokrát pozastavila prevádzku.
Gubernátor Tverskej oblasti Vitalij Koroľov uviedol, že protivzdušná obrana ukrajinský útok odrazila. „V dôsledku pádu trosiek z jedného z dronov došlo k miernemu poškodeniu fasády logistického centra Wildberries,“ napísal na Telegrame, pričom zdôraznil, že nikto nebol zranený.
Útoky hlásia aj z Jaroslavianskej oblasti severne od Moskvy. Miestny gubernátor Michail Jevrajev hlási 90 zostrelených dronov, pričom podľa neho išlo o doteraz „najmasívnejší útok“ na tento región.
Podľa denníka The Moscow Times v tamojšej ropnej rafinérii Slavnefť-YANOS po útoku vypukol požiar. Ide o jednu z piatich najväčších rafinérií v Rusku s ročnou kapacitou spracovania až 15 miliónov ton ropy. Predtým bola terčom šestich ukrajinských náletov a kvôli poškodeniu niekoľkokrát pozastavila prevádzku.