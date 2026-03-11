Spravodajský portál Tlačovej agentúry Slovenskej republiky
Rusko tvrdí, že zostrelilo dve rakety Storm Shadow

Ilustračná snímka. Foto: TASR

Ukrajinský generálny štáb v utorok potvrdil, že Ukrajina zasiahla podnik na výrobu raketových komponentov v ruskom meste Briansk raketami Storm Shadow.

Moskva 11. marca (TASR) - Ruské ministerstvo obrany v stredu oznámilo, že jeho jednotky za uplynulých 24 hodín zostrelili dve britské rakety Storm Shadow. Z Ruskom okupovanej časti Záporožskej oblasti hlásia po ukrajinskom útoku dvoch mŕtvych. TASR o tom informuje podľa správ agentúr Reuters a AFP.

Ukrajinský generálny štáb v utorok potvrdil, že Ukrajina zasiahla podnik na výrobu raketových komponentov v ruskom meste Briansk raketami Storm Shadow. Gubernátor rovnomennej oblasti Alexandr Bogomaz tvrdí, že pri útoku zahynulo šesť ľudí a 42 utrpelo zranenia.

Ruský rezort obrany okrem toho na platforme Telegram uviedol, že ruské jednotky v noci na stredu zneškodnili 185 ukrajinských dronov. Zároveň hlási získanie kontroly nad dedinou Červona Zorja v ukrajinskej Sumskej oblasti.

Spravodajský web Ukrainska Pravda tvrdí, že po ukrajinskom útoku vypukol požiar v chemickom závode v ruskej Samarskej oblasti.

V Ruskom okupovanej časti Záporožskej oblasti na juhovýchode Ukrajiny zahynuli pri ukrajinskom útoku dronom dve osoby. Moskvou dosadený gubernátor oblasti Jevgenij Balickij tvrdí, že dron zasiahol ich auto.
