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Rusko tvrdí,že v oblasti Petrohradu zneškodnilo 25 ukrajinských dronov

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Dym stúpa na oblohe nad prístavom v Petrohrade v stredu 3. júna 2026. Foto: TASR/AP

Ruské sily v sobotu zostrelili aj deväť ukrajinských dronov smerujúcich na Moskvu, uviedol primátor mesta Sergej Sobjanin.

Autor TASR
Moskva 6. júna (TASR) - Ruské sily zneškodnili 25 dronov neďaleko Petrohradu, kde sa koná Medzinárodné ekonomické fórum, uviedol v sobotu gubernátor Leningradskej oblasti. TASR o tom informuje na základe správy agentúry AFP.

Nad Leningradskou oblasťou bolo zostrelených dvadsaťpäť bezpilotných lietadiel. Bojové operácie pokračujú,“ napísal na sieti Telegram gubernátor oblasti Alexandr Drozdenko.

V stredu, prvý deň podujatia, ktoré bolo v minulosti prezývané aj „ruský Davos“, ukrajinské drony zasiahli ropný komplex a vojenskú základňu v Petrohrade, pripomína AFP.

Ekonomické fórum sa končí v sobotu, deň po tom, ako na tomto podujatí vystúpil aj ruský prezident Vladimir Putin.

Ruské sily v sobotu zostrelili aj deväť ukrajinských dronov smerujúcich na Moskvu, uviedol primátor mesta Sergej Sobjanin.

Moskva a Kyjev v posledných mesiacoch zintenzívnili vzájomné útoky dronmi, keďže diplomatické úsilie pod vedením USA o ukončenie vojny, ktorá trvá už piaty rok, zabrzdil konflikt na Blízkom východe.
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