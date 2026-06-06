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Rusko tvrdí,že v oblasti Petrohradu zneškodnilo 25 ukrajinských dronov
Ruské sily v sobotu zostrelili aj deväť ukrajinských dronov smerujúcich na Moskvu, uviedol primátor mesta Sergej Sobjanin.
Autor TASR
Moskva 6. júna (TASR) - Ruské sily zneškodnili 25 dronov neďaleko Petrohradu, kde sa koná Medzinárodné ekonomické fórum, uviedol v sobotu gubernátor Leningradskej oblasti. TASR o tom informuje na základe správy agentúry AFP.
„Nad Leningradskou oblasťou bolo zostrelených dvadsaťpäť bezpilotných lietadiel. Bojové operácie pokračujú,“ napísal na sieti Telegram gubernátor oblasti Alexandr Drozdenko.
V stredu, prvý deň podujatia, ktoré bolo v minulosti prezývané aj „ruský Davos“, ukrajinské drony zasiahli ropný komplex a vojenskú základňu v Petrohrade, pripomína AFP.
Ekonomické fórum sa končí v sobotu, deň po tom, ako na tomto podujatí vystúpil aj ruský prezident Vladimir Putin.
Ruské sily v sobotu zostrelili aj deväť ukrajinských dronov smerujúcich na Moskvu, uviedol primátor mesta Sergej Sobjanin.
Moskva a Kyjev v posledných mesiacoch zintenzívnili vzájomné útoky dronmi, keďže diplomatické úsilie pod vedením USA o ukončenie vojny, ktorá trvá už piaty rok, zabrzdil konflikt na Blízkom východe.
„Nad Leningradskou oblasťou bolo zostrelených dvadsaťpäť bezpilotných lietadiel. Bojové operácie pokračujú,“ napísal na sieti Telegram gubernátor oblasti Alexandr Drozdenko.
V stredu, prvý deň podujatia, ktoré bolo v minulosti prezývané aj „ruský Davos“, ukrajinské drony zasiahli ropný komplex a vojenskú základňu v Petrohrade, pripomína AFP.
Ekonomické fórum sa končí v sobotu, deň po tom, ako na tomto podujatí vystúpil aj ruský prezident Vladimir Putin.
Ruské sily v sobotu zostrelili aj deväť ukrajinských dronov smerujúcich na Moskvu, uviedol primátor mesta Sergej Sobjanin.
Moskva a Kyjev v posledných mesiacoch zintenzívnili vzájomné útoky dronmi, keďže diplomatické úsilie pod vedením USA o ukončenie vojny, ktorá trvá už piaty rok, zabrzdil konflikt na Blízkom východe.