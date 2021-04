Twitter vymazal obsah, ktorého odstránenie požadovala Moskva

Moskva 30. apríla (TASR) – Sociálna sieť Twitter odstránila doteraz 60 percent obsahu, ktorý je v Rusku zakázaný, pričom na vymazanie zvyšných 40 percent má čas do 15. mája. Oznámila to v piatok ruská Federálna služba pre dozor v oblasti telekomunikácií, informačných technológií a masmédií (Roskomnadzor), z ktorej vyhlásenia citovala agentúra Reuters.



„Po tom, ako sme 10. marca 2021 prijali opatrenia obmedzujúce prenosovú rýchlosť dát pre Twitter, správcovia tejto sociálnej siete vymazali alebo zablokovali 60 percent obsahu, ktorý je v Rusku zakázaný... Viac ako 1000 (nepovolených) materiálov je aj naďalej zverejnených," uviedol Roskomnadzor, ktorý cituje agentúra TASS. Spomínaný nevhodný obsah súvisí s detskou pornografiou, užívaním drog a samovraždami, priblížil ruský regulačný orgán.



Roskomnadzor ďalej uviedol, že identifikoval od prijatia obmedzujúcich opatrení 10. marca na sociálnej sieti ďalších 900 zakázaných príspevkov. Twitter odstraňuje zakázaný obsah v priemere do 81 hodín od jeho nahlásenia, ruské zákony však vyžadujú jeho vymazanie do 24 hodín.



Predstavitelia Twitteru a regulačného úradu dospeli 28. apríla k dohode, na základe ktorého zaviedli priamy komunikačný kanál medzi divíziami Roskomnadzoru a správcami obsahu Twitteru.



Ak táto sociálna a mikroblogovacia sieť nesplní všetky požiadavky Roskomnadzoru, mohlo by jej hroziť v Rusku zablokovanie.



Od februára v Rusku začal platiť zákon, ktorý zaväzuje sociálne siete vyhľadávať a blokovať informácie o úradmi nepovolených zhromaždeniach. Táto novela zákona ukladá sociálnym sieťam povinnosť monitorovať a blokovať informácie, ktoré sú v rozpore s ruskými zákonmi. Táto povinnosť platí pre siete, ktoré majú denne viac ako 500.000 používateľov z Ruska.



Okrem toho v januári začal v Rusku platiť aj zákon, podľa ktorého sociálnym sieťam hrozia vysoké pokuty – od niekoľko stotisíc do niekoľko miliónov rubľov – za to, ak odmietnu vymazať informácie zakázané v Rusku.