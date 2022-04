Rusko údajne dobylo oceliareň v Mariupole; Kyjev:Rusi exhumujú mŕtvych

Na snímke z 13. apríla 2022 budova poškodená počas bojov v Mariupole. Foto: TASR/AP

Kyjev/Moskva 15. apríla (TASR) - Ruská armáda tvrdí, že sa jej podarilo získať úplnú kontrolu nad oceliarňou v juhoukrajinskom meste Mariupol, ktorú ovládali ukrajinské ozbrojené sily. Podľa ukrajinských úradov začali ruskí vojaci v Mariupole vykopávať telá obetí v snahe zakryť svoje vojnové zločiny.TASR tieto správy prevzala z agentúry DPA a televízie Sky News. Vzhľadom na situáciu v obliehanom Mariupole, o ktorý sa už celé týždne zvádzajú ťažké boje, ich nebolo možno nezávisle overiť.," vyhlásil hovorca ruského ministerstva obrany Igor Konašenkov.Ukrajinská strana toto tvrdenie zatiaľ nepotvrdila. Veliteľ 36. námornej brigády ukrajinských ozbrojených síl Serhij Volyna, ktorá v meste kladie vytrvalý odpor voči ruskej presile, pripustil, že situácia obrancov je "". Podľa neho by obkľúčeným ukrajinským vojakom pomohla len rýchla vojenská operácia, ktorá by prelomila ruskú blokádu alebo prípadné politické riešenie situácie v Mariupole.Ukrajinské jednotky v Mariupole už v pondelok uviedli, že sa pripravujú pravdepodobne na svoju "", pretože sú v obkľúčení a dochádza im munícia.Intenzívne boje v Mariupole sa sústreďujú na okolie metalurgického kombinátu Azovstaľ, v blízkosti ktorého sa nachádza aj Ijličova oceliareň. Rusom tam stále vzdorujú zvyšky 36. brigády námornej pechoty a jednotky špeciálneho určenia Azov.Mariupolská mestská rada v piatok oznámila, že ruskí vojaci začínajú vykopávať telá obetí, ktoré v predchádzajúcich týždňoch zakopali na priestranstvách v blízkosti obytných blokov. Nie je pritom jasné, prečo sa telá exhumujú, ani čo sa s nimi stane ďalej.Podľa ukrajinských úradov ruská armáda do mesta dopravila 13 mobilných krematórií. Existujú preto obavy, že Rusko chce týmto spôsobom zlikvidovať dôkazy o vojnových zločinoch, ktoré jeho vojaci spáchali v Mariupole.," uvádza sa vo vyhlásení mariupolskej mestskej rady. Ruskí vojaci okrem toho podľa nej bránia Mariupolčanom, aby v okolí svojich domov pochovávali civilistov, ktorých zabili ruské sily.