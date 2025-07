Rusko údajne dobylo prvú dedinu v Dnepropetrovskej oblasti

Moskva 7. júla (TASR) - Rusko v pondelok oznámilo, že dobylo dedinu Dačne v ukrajinskej Dnepropetrovskej oblasti. Ukrajina to zatiaľ nekomentovala. Pokiaľ by sa správa potvrdila, išlo by o prvú obec v oblasti pod kontrolou ruských síl od začiatku ruskej vojenskej invázie vo februári 2022. TASR o tom informuje podľa správ agentúr AFP a Reuters.



Ruské sily sa do Dnepropetrovskej oblasti snažia preniknúť zo susednej Doneckej oblasti už niekoľko týždňov. O dobytí Dačne (ruský názov: Dačnoje) na hraniciach s Doneckou oblasťou už pred týždňom informovali Ruskom dosadení predstavitelia na okupovaných územiach Ukrajiny. Ministerstvo obrany to však potvrdilo až teraz.



Dnepropetrovskú oblasť, na rozdiel od Luhanskej, Doneckej, Záporožskej a Chersonskej oblasti, Rusko neanektovalo a počas tri roky trvajúcej ofenzívy sa jej nepodarilo preniknúť za jej hranice. Počas nedávnych mierových rokovaní medzi Moskvou a Kyjevom v Istanbule však ruskí predstavitelia pohrozili Kyjevu, že ak Ukrajina nepodpíše mierovú dohodu podľa ruských podmienok, zaberú aj ďalšie územia.



Dnepropetrovská oblasť vrátane hlavného mesta Dnipro je tiež častým terčom ruských dronových a raketových útokov.