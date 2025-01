Rusko údajne obsadilo ďalšie dve dediny na východe Ukrajiny

Moskva 20. januára (TASR) - Ruské jednotky obsadili ďalšie dve dediny na východe Ukrajiny. Jedna z nich sa nachádza len niekoľko kilometrov od Pokrovska, kľúčového zásobovacieho uzla kyjevskej armády. V pondelok to uviedlo ruské ministerstvo obrany, informuje TASR podľa agentúry AFP.



Podľa vyhlásenia ministerstva ruské sily "oslobodili" obce Ševčenko a Novojehorivka v Doneckej a Luhanskej oblasti. Ševčenko sa nachádza len približne tri kilometre od Pokrovska.



Podľa agentúry DPA je pozoruhodné, že územné straty Ukrajiny výrazne vzrástli po ofenzíve jej jednotiek do západoruskej Kurskej oblasti, ktorú ukrajinská armáda spustila v auguste 2024. Ofenzíva v Kurskej oblasti bola prvou pozemnou inváziou iného štátu do Ruska od druhej svetovej vojny a zastihla ruskú armádu nepripravenú. DPA dodáva, že ruská armáda aj na prelome rokov 2024-25 pokračuje v postupe.