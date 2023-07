Rusko údajne odvrátilo teroristický útok na vojenskú loď

Moskva 27. júla (TASR) - Ruská Federálna bezpečnostná služba (FSB) tvrdí, že prekazila plánovaný "teroristický útok" na jednu zo svojich vojenských lodí čiernomorskej flotily. Zároveň zadržala ruského námorníka, ktorý mal pri sebe dve podomácky vyrobené výbušniny. Podozrivý je aj z vyzradenia štátnych tajomstiev Ukrajine. Z plánovaného útoku Moskva obvinila Kyjev.



TASR o tom informuje podľa správ stanice Sky News a denníka The Guardian.



Ruské médiá krátko predtým informovali, že FSB objavila stopy výbušnín na palube zahraničnej lode smerujúcej z Turecka do Ruska, ktorá predtým vplávala do ukrajinského prístavu. Loď smerujúca do Rostova nad Donom sa zastavila v ukrajinskom prístave Reni.



"Táto zahraničná loď mohla byť predtým použitá na prepravu výbušnín na Ukrajinu," uviedla FSB. Dodala, že ruské sily zabránili lodi preplávať cez Kerčský prieliv a vykázali ju z ruských teritoriálnych vôd.



AFP pripomína, že v ostatnom čase ide už o druhý takýto incident. Rusko v pondelok otočilo aj inú loď plaviacu sa z Turecka do Rostova nad Donom, ktorá sa predtým zastavila v inom ukrajinskom prístave. Aj na jej palube sa údajne našli stopy po výbušninách.



Ukrajinské prístavné mesto Reni leží na rieke Dunaj a pri hraniciach s Rumunskom. Tamojší sklad obilia sa stal tento týždeň terčom ruského útoku dronom. Rusko zintenzívnilo útoky voči prístavom na juhozápade Ukrajiny po tom, ako 17. júla odstúpilo od tzv. obilnej dohody umožňujúcej vývoz ukrajinského obilia cez Čierne more.