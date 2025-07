Rusko údajne plánovalo v Česku teroristický útok

Praha 10. júla (TASR) - Polícia Českej republiky v súčasnosti nemá žiadne informácie o konkrétnej reálnej hrozbe teroristického útoku zo strany Ruska. Uviedla to vo štvrtok popoludní na sociálnej sieti X v reakcii na tvrdenia portálu Odkryto.cz, že takýto útok v Česku plánovali ruské tajné služby. Ich cieľom bola údajne muničná iniciatíva, ktorá je súčasťou pomoci pre Ukrajinu, informuje TASR.



Server Odkryto.cz s odvolaním sa na nemenovaný zdroj napísal, že plány útoku zistilo Vojenské spravodajstvo ministerstva obrany ČR a varovanie pred ním prišlo zo zahraničia.



„Skúmame všetky poznatky, ktoré sa dozvedáme od domácich alebo zahraničných partnerov, a našou úlohou je overiť ich relevantnosť. Tak je to aj v tomto prípade a chceme verejnosť ubezpečiť, že nemáme žiadne informácie o konkrétnej reálnej hrozbe,“ uviedla polícia ČR na X v reakcii na príspevok stanice ČT24, ktorá sa odvolávala na Odkryto.cz.



Podľa nemenovaného zdroja mal útok vykonať pomocou výbušnín 52-ročný muž pochádzajúci z jednej z krajín bývalého Sovietskeho zväzu. Tento atentátnik mal byť v Česku zamestnaný ako vodič taxislužby so sídlom v pražskej štvrti Žižkov. Jej majiteľom je podľa obchodného registra muž z Ukrajiny.



Muža podľa portálu údajne zadržali pred niekoľkými dňami a momentálne je vo väzbe.