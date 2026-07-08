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Rusko údajne plánovalo v Nemecku útok na firmu podporujúcu Ukrajinu
Na vonkajšej hranici Európskej únie medzi Srbskom a Maďarskom zadržali údajne bezpečnostné orgány dvoch ruských špiónov.
Autor TASR
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Berlín 8. júla (TASR) - Nemecké bezpečnostné zložky údajne zmarili bombový útok, ktorý bol v krajine plánovaný na ruskú objednávku. Ruské tajné služby pritom podľa informácií na to využili novú metódu, informuje TASR na základe utorkovej správy denníka Bild.
Na vonkajšej hranici Európskej únie medzi Srbskom a Maďarskom zadržali údajne bezpečnostné orgány dvoch ruských špiónov. Tí zjavne plánovali bombový útok na území Nemecka.
Úrady vychádzajú z predpokladu, že terčom plánovaného útoku mala byť firma, ktorá podporuje Ukrajinu v jej obrannej vojne proti Rusku. Názov konkrétnej spoločnosti ani potenciálne miesto útoku nemecké úrady nezverejnili.
Spolkový úrad na ochranu ústavy (BfV) informoval príslušné domáce útvary o zadržaniach v Srbsku minulú stredu. Podľa týchto údajov ide v prípade oboch zadržaných o takzvaných „jednorazových agentov“. Tento pojem označuje osoby, ktoré nie sú vyškolenými profesionálnymi príslušníkmi tajných služieb. Ide o platených pomocníkov a pešiakov, ktorých si služby najímajú výhradne na jednu konkrétnu misiu. Riziko, že budú odhalení a zatknutí, pritom zadávateľ vopred vedome akceptuje.
Nemecko sa v poslednom období čoraz intenzívnejšie ocitá v hľadáčiku ruských tajných služieb, píše Bild. Príkladom je incident na letisku v Lipsku z roku 2024, kde balík prepravnej spoločnosti DHL začal horieť tesne pred odletom nákladného lietadla. Vyšetrovanie litovských úradov vtedy viedlo priamo do Ruska.
V rovnakom roku vypukol rozsiahly požiar aj v berlínskom závode zbrojárskeho výrobcu Diehl. Okrem toho boli v Bavorsku v blízkosti vojenskej základne Bundeswehru prichytení dvaja muži s nemecko-ruským občianstvom, ktorí tento strategický objekt nelegálne monitorovali.
BfV predložil v predchádzajúcom roku samostatnú analýzu zameranú na hrozby zo strany Ruskej federácie s názvom „Ohrozenie ruskou špionážou, sabotážou a dezinformáciami“. V závere tohto vyhodnotenia varuje, že „Rusko bude v Nemecku aj naďalej mieriť na politické a spoločenské deliace línie s cieľom využiť ich ako východiskové body pre manipulatívne ovplyvňovanie“, dodáva denník.
Na vonkajšej hranici Európskej únie medzi Srbskom a Maďarskom zadržali údajne bezpečnostné orgány dvoch ruských špiónov. Tí zjavne plánovali bombový útok na území Nemecka.
Úrady vychádzajú z predpokladu, že terčom plánovaného útoku mala byť firma, ktorá podporuje Ukrajinu v jej obrannej vojne proti Rusku. Názov konkrétnej spoločnosti ani potenciálne miesto útoku nemecké úrady nezverejnili.
Spolkový úrad na ochranu ústavy (BfV) informoval príslušné domáce útvary o zadržaniach v Srbsku minulú stredu. Podľa týchto údajov ide v prípade oboch zadržaných o takzvaných „jednorazových agentov“. Tento pojem označuje osoby, ktoré nie sú vyškolenými profesionálnymi príslušníkmi tajných služieb. Ide o platených pomocníkov a pešiakov, ktorých si služby najímajú výhradne na jednu konkrétnu misiu. Riziko, že budú odhalení a zatknutí, pritom zadávateľ vopred vedome akceptuje.
Nemecko sa v poslednom období čoraz intenzívnejšie ocitá v hľadáčiku ruských tajných služieb, píše Bild. Príkladom je incident na letisku v Lipsku z roku 2024, kde balík prepravnej spoločnosti DHL začal horieť tesne pred odletom nákladného lietadla. Vyšetrovanie litovských úradov vtedy viedlo priamo do Ruska.
V rovnakom roku vypukol rozsiahly požiar aj v berlínskom závode zbrojárskeho výrobcu Diehl. Okrem toho boli v Bavorsku v blízkosti vojenskej základne Bundeswehru prichytení dvaja muži s nemecko-ruským občianstvom, ktorí tento strategický objekt nelegálne monitorovali.
BfV predložil v predchádzajúcom roku samostatnú analýzu zameranú na hrozby zo strany Ruskej federácie s názvom „Ohrozenie ruskou špionážou, sabotážou a dezinformáciami“. V závere tohto vyhodnotenia varuje, že „Rusko bude v Nemecku aj naďalej mieriť na politické a spoločenské deliace línie s cieľom využiť ich ako východiskové body pre manipulatívne ovplyvňovanie“, dodáva denník.