Rusko údajne plánuje zablokovať siete VPN

Moskva/Londýn 3. októbra (TASR) - Ruský telekomunikačný regulátor (Roskomnadzor) má údajne v úmysle vydať príkaz na zablokovanie služieb virtuálnych súkromných sietí (VPN), a to od 1. marca 2024.



Podľa utorkovej správy britskej stanice SKY to vyhlásil poslanec vládnej strany Jednotné Rusko v hornej komore ruského parlamentu Arťom Šejkin, ktorého citovala ruská tlačová agentúra RIA.



Podľa Šejkina sa príkaz na zablokovanie prístupu bude týkať všetkých obchodov s aplikáciami vrátane Google Play a AppStore a aj tých služieb, ktoré používateľom umožňujú prístup k platforme Instagram.



Šejkin zároveň označil za "obzvlášť dôležité obmedziť prístup občanov (Ruskej federácie) k produktom spoločnosti Meta", ktorá bola v Rusku v roku 2022 zaradená do zoznamu extrémistických organizácií. Jej činnosť je preto v Ruskej federácii zakázaná.



Používanie sietí VPN používateľmi v Rusku prudko vzrástlo po invázii ruskej armády na Ukrajinu, pretože ruské úrady vtedy obmedzili prístup na stránky sociálnych médií, ako sú Facebook, Twitter a Instagram.



Kremeľ sa takto snaží zastaviť zverejňovanie obsahu, ktorý označuje za "nepravdivé informácie" o vojne vedenej ruskou armádou proti Ukrajine.