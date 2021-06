Rusko údajne poskytne Iránu svoj moderný satelitný systém

Washington/Teherán 11. júna (TASR) - Rusko plánuje doda Iránu súčasti svojho moderného družicového systému na pozorovanie Zeme, ktorý by výrazne zlepšil špionážne kapacity Teheránu. S odvolaním sa na správy amerických médií o tom v piatok informovala agentúra AFP.



Moskva by mala dať Iránu k dispozícii družicu monitorovacieho systému Kanopus-V, vybavenú kamerou s vysokým rozlíšením. Islamská republika by prostredníctvom takejto družice mohla monitorovať objekty svojich protivníkov po celej oblasti Blízkeho východu.



Správu priniesol vo štvrtok denník The Washington Post, ktorý sa odvolal na tvrdenia súčasných aj bývalých predstaviteľov USA a blízkovýchodných krajín.



K vyneseniu družice na obežnú dráhu okolo Zeme by podľa nich mohlo dôjsť zrejme v priebehu najbližších mesiacov. Nosná raketa by mala odštartovať z územia Ruska.



Ruskí inštruktori už údajne zaškolili iránsky personál, ktorý bude riadiť družicu z novopostaveného kontrolného centra na severe Iránu, neďaleko teheránskeho predmestia Karadž.



Pripravované dodanie družice Iránu je výsledkom opakovaných rokovaní, ktoré v Moskve absolvovali velitelia elitných iránskych revolučných gárd.



Ruský systém síce podľa expertov nedosahuje kvality porovnateľných amerických satelitných systémov, Iránu by však umožnil vykonávať špionážne aktivity zamerané na konkrétne lokality. Teherán by tak mohol posilniť svoje monitorovacie kapacity v oblasti Perzského zálivu alebo sledovať izraelské vojenské základne a amerických vojakov v Iraku.



Podľa AFP existujú aj obavy, že Teherán by takto získané zábery mohol poskytnúť napríklad aj svojim spojencom v Jemene, Iraku či Libanone.