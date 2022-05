Rusko údajne poslalo vojakov Ukrajiny z Azovstaľu do väzenskej kolónie

Moskva 19. marca (TASR) - Rusko tvrdí, že poslalo viac než 900 ukrajinských vojakov, ktorí vyše mesiaca odrážali ruské útoky v mariupolských oceliarňach Azovstaľ, do väzenskej kolónie v Doneckej oblasti. TASR správu prevzala v stredu z denníka The Guardian, podľa ktorého zostáva osud obrancov Azovstaľu nejasný. Ukrajina Ruskom uvádzané počty vojakov nepotvrdila.



Hovorkyňa ministerstva zahraničných vecí v Moskve Marija Zacharovová v stredu večer vyhlásila, že od utorka sa v Mariupole vzdalo už 959 ukrajinských vojakov, z ktorých 51 sa aktuálne lieči zo zranení.



Zvyšok bol podľa hovorkyne poslaný do bývalej trestaneckej kolónie v meste Olenivka nachádzajúcom sa v časti východoukrajinskej Doneckej oblasti, ktorú ovláda Rusko.



Ruské ministerstvo obrany predtým uviedlo, že zranení príslušníci ukrajinských síl boli prevezení do nemocnice v meste Novoazovsk na území separatistickej proruskej "republiky" vyhlásenej v Doneckej oblasti.



Z podzemných bunkrov a tunelov zo zničených mariupolských oceliarní Azovstaľ už dva dni vychádzajú, alebo sú vynášaní, vyčerpaní a zranení ukrajinskí vojaci, ktorí tam vyše mesiaca kládli odpor ruskej presile. Nevie sa pritom koľkí ešte neodovzdali zbrane a zostávajú v podzemí.



Kyjev odmieta v tejto súvislosti hovoriť o tom, že by sa vojaci z Azovstaľu vzdali alebo kapitulovali a tvrdí, že by mali byť vymenení za zajatých ruských vojakov. Ukrajinský prezident Volodymyr Zelenskyj v noci na stredu oznámil, že príslušníci armády a spravodajských služieb Ukrajiny odštartovali operáciu zameranú na záchranu ukrajinských vojakov z Mariupola.



Čo sa však s nimi napokon stane, nie je jasné. Z Ruska totiž zaznievajú aj hlasy, že by obrancovia Azovstaľu nemali byť vymenení, ale postavení pred tribunál alebo dokonca popravení ako "teroristi".



Experti aj západní politici v tejto súvislosti upozorňujú, že by to bolo v rozpore so Ženevskými konvenciami, ktoré upravujú aj zaobchádzanie s vojnovými zajatcami. Tí podľa týchto medzinárodných dohovorov nesmú byť trestaní za účasť v bojoch, ale len za prípadné vojnové zločiny.



"Domnievam sa, že v tejto vojne bolo už dosť ukrutností aj bez popráv vojnových zajatcov a bojím sa toho, že to k tomu smeruje," uviedol štátny tajomník britského ministerstva obrany James Heappey pre londýnsku rozhlasovú stanicu LBC.