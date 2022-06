Rusko údajne umožní evakuáciu civilistov z továrne v Severodonecku

Moskva 14. júna (TASR) - Ruská armáda oznámila, že v stredu otvorí humanitárny koridor na evakuáciu stoviek civilistov, ktorí sa ukrývajú v chemickej továrni Azot vo východoukrajinskom meste Severodoneck. TASR informuje na základe správy agentúry AFP.



"Riadiac sa princípmi ľudskosti sú ruské ozbrojené sily a útvary (samozvanej proruskej) Luhanskej ľudovej republiky pripravené zorganizovať humanitárnu operáciu na evakuáciu civilistov," uviedlo v utorok ministerstvo obrany v Moskve.



Koridor, ktorý má umožniť dostať do bezpečia civilistov, bude zriadený v stredu od 08.00 h miestneho času (07.00 h SELČ) do 20.00 h (19.00 h SELČ). Evakuované osoby majú byť podľa ruského rezortu obrany prevezené do mesta Svatove v separatistami ovládanej časti Luhanskej oblasti.



Ukrajinskí predstavitelia podľa ruskej armády žiadali, aby boli civilisti evakuovaní do mesta Lysyčansk, ktoré je spolu so Severodoneckom naďalej pod kontrolou ukrajinských síl. Ruské ozbrojené sily však uviedli, že to nie je možné vzhľadom na to, že bol zničený posledný most medzi oboma mestami.



Moskva tiež vyzvala "militantov nacionalistických práporov a zahraničných žoldnierov" nachádzajúcich sa v závode Azot, aby "zastavili nezmyselný odpor" a zložili zbrane.



Gubernátor Luhanskej oblasti Serhij Hajdaj v utorok uviedol, že ruské jednotky kontrolujú okolo 80 percent mesta Severodoneck a zničili všetky tri mosty, ktoré ho spájajú s Lysyčanskom, ležiacim na druhom brehu rieky Severný Donec.



V Severodonecku sa v súčasnosti nachádza ešte približne 12.000 civilistov. Vnútri chemickej továrne Azot v priemyselnej časti mesta, v ktorom ukrajinské sily už celé týždne odolávajú ruskému bombardovaniu a útokom, uviazlo podľa slov Hajdaja vyše 500 civilistov.