Rusko udelilo Snowdenovi povolenie na pobyt na neobmedzenú dobu

Moskva 22. októbra (TASR) - Rusko udelilo Edwardovi Snowdenovi, americkému whistleblowerovi a bývalému spolupracovníkovi Národnej bezpečnostnej agentúry (NSA), povolenie na pobyt na neobmedzenú dobu. Tento krok by mu neskôr mohol pomôcť získať ruské občianstvo, uviedla vo štvrtok agentúra Reuters.



"Platnosť jeho (ruského) povolenia na pobyt vypršala a požiadali sme o jeho predĺženie," uviedol pre Reuters jeho právnik Anatolij Kučerena. Dodal, že v dôsledku koronavírusovej pandémie bol tento proces dlhší ako obvykle. Kučerena pre agentúru TASS tiež uviedol, že Snowden zatiaľ neuvažuje podať žiadosť o ruské občianstvo.



Snowden (36) ušiel v USA v roku 2013, keď zverejnil tajné informácie o metódach elektronického sledovania používaných americkými tajnými službami zahŕňajúcich aj odpočúvanie zahraničných politikov. V snahe utiecť pred stíhaním požiadal o azyl niekoľko krajín.



Povolenie na pobyt v Rusku s trojročnou platnosťou získal 1. augusta 2014, neskôr mu ho predĺžili o ďalšie tri roky. V apríli tohto roku Snowden požiadal o ďalšie predĺženie.



Snowden je v USA obvinený z porušenia zákona o špionáži. V prípade usvedčenia mu hrozí do 30 rokov väzenia. Americké úrady považujú Snowdena za zradcu, ktorý závažným spôsobom ohrozil národnú bezpečnosť. Jeho čin však vyvolal diskusiu o zákonnosti niektorých programov NSA, otázke súkromia a zasahovaní do vnútorných záležitostí cudzích štátov.



Americký prezident Donald Trump v auguste uviedol, že zvažuje udeliť Snowdenovi milosť.