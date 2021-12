Rusko udelilo spoločnostiam Google a Meta rekordne vysoké pokuty

Moskva 24. decembra (TASR) - Moskovský súd udelil v piatok spoločnostiam Google a Meta doposiaľ najvyššie pokuty za to, že neodstránili zo svojich online platforiem obsah, ktorý je v Rusku považovaný za nelegálny. Obe spoločnosti dostali od ruských úradov vôbec prvýkrát pokutu, ktorej výška bola stanovená na základe ich ročného obratu v Rusku, informovala agentúra Interfax.



Spoločnosť Google dostala v piatok pokutu 7,2 miliardy rubľov (86,6 milióna eur) za neodstránenie nelegálneho obsahu. Vedúci výboru ruskej Štátnej dumy pre informačnú politiku, technológie a komunikáciu Aleksandr Chinštejn v piatok navyše uviedol, že pokiaľ Google túto pokutu nezaplatí, je možné, že Rusko pristúpi k blokovaniu alebo spomaleniu prenosu ich dát.



Spoločnosti Meta, pod ktorú spadá aj sociálna sieť Facebook, udelil moskovský súd pokutu vo výške takmer 2 miliárd rubľov (27 miliónov eur) za ten istý priestupok.



Rusko v priebehu tohto roka pokutovalo technologické spoločnosti, pod ktoré spadajú zahraničné sociálne siete, už viackrát za to, že na žiadosť štátnych regulačných úradov nezmazali obsah, ktorý je v Rusku zákonom zakázaný. Doposiaľ sa však jednalo iba o malé pokuty, pripomína agentúra Reuters.



Za opakované porušenie zákona týkajúceho sa nelegálneho internetového obsahu však ruský zákonník umožňuje súdu udeliť technologickým firmám aj pokutu vo výške od piatich do desiatich percent ich ročného obratu v Rusku za rok, v ktorom prišlo k spáchaniu trestného činu, za ktorý sú stíhané, píše Interfax.



Zákon o udeľovaní pokút odvodených od ročných obratov firiem platí v Rusku od konca roka 2020 a spoločnostiam Google a Meta bola takáto pokuta v piatok udelená vôbec prvýkrát.