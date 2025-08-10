< sekcia Zahraničie
Rusko útočilo na autobusovú stanicu v Záporoží, hlásia 19 zranených
Celkovo na frontovej línii nedošlo k zmierneniu bojov, hoci sa USA a Rusko dohodli na summite svojich prezidentov v snahe ukončiť vojnu na Ukrajine.
Autor TASR
Kyjev 10. augusta (TASR) – Najmenej 19 ľudí utrpelo zranenia pri ruskom leteckom údere na mesto Záporožie na juhu Ukrajiny, oznámili v nedeľu tamojší predstavitelia. Ukrajinské úrady predtým uviedli, že delostrelecké a dronové útoky si v krajine počas dňa vyžiadali šesť obetí a desiatky zranených. Informácie priniesli agentúry DPA a AFP, píše TASR.
Gubernátor Záporožskej oblasti Ivan Fedorov na sociálnej sieti informoval, že tzv. kĺzavé bomby zasiahli popoludní autobusovú stanicu v centre mesta. Budovu vážne poškodili. „Sú informácie, že pod troskami sú stále ďalší ľudia,“ napísal. Záchranná operácia večer pokračovala.
„Rusko neurobilo jediný skutočný krok k mieru, jediný krok v teréne alebo vzduchu, ktorý mohol zachrániť životy,“ povedal v nedeľňajšom pravidelnom večernom príhovore ukrajinský prezident Volodymyr Zelenskyj.
Šesť mŕtvych hlásili regionálne úrady z Doneckej, Záporožskej a Chersonskej oblasti.
Okrem toho zahynuli v pobrežnom meste Odesa traja návštevníci pláže po tom, čo pri kúpaní v mori zakopli o mínu na mieste, kde je vstup zakázaný.
Ukrajinská armáda tvrdila, že jej drony zasiahli veľkú ropnú rafinériu v západoruskej Saratovskej oblasti, ktorej gubernátor Roman Busargin potvrdil jednu obeť. Ďalšia osoba zahynula v dôsledku ukrajinskej paľby v ruskej Belgorodskej oblasti.
Ďalšia rafinéria bola poškodená v meste Uchta v Komijskej republike na severovýchode európskej časti Ruska, asi 2000 kilometrov od frontovej línie, uviedol pre AFP zdroj z ukrajinskej vojenskej rozviedky GUR. Komijský gubernátor na Telegrame potvrdil dronový útok, nespomenul však rafinériu a uviedol, že útok si nevyžiadal obete.
