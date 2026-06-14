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Rusko: Ukrajina podnikla dronové útoky vo viacerých oblastiach krajiny
Gubernátor Jaroslavlianskej oblasti Michail Jevrajev informoval o dronovom útoku na priemyselné zariadenia určené na skladovanie paliva.
Autor TASR
Moskva 14. júna (TASR) - Ukrajina zaútočila v noci na nedeľu na priemyselné zariadenia vo viacerých ruských oblastiach, uviedli tamojší predstavitelia. Gubernátor Tulskej oblasti Dmitrij Miľajev informoval, že trosky zostreleného dronu dopadli do areálu chemického závodu v Novomoskovsku. TASR o tom píše na základe správy agentúry DPA.
Na sociálnych sieťach sa objavili nepotvrdené zábery požiaru. Podľa DPA mohlo dôjsť k zásahu Azotu, jedného z najväčších chemických závodov v Rusku. Produkuje najmä hnojivá, no aj komponenty na výrobu munície v obrannom priemysle. Ukrajinský prezident Volodymyr Zelenskyj v príspevku na platforme X tvrdil, že armáde sa podarilo Azot zasiahnuť.
Gubernátor Jaroslavlianskej oblasti Michail Jevrajev informoval o dronovom útoku na priemyselné zariadenia určené na skladovanie paliva. Jevrajev uviedol, že vypukol požiar, no neupresnil, kde k nemu došlo. Gubernátor zároveň zdôraznil, že nikto neutrpel zranenia.
Ruské ministerstvo obrany v nedeľu skoro ráno oznámilo, že sa podarilo zachytiť 249 letiacich objektov. Letisko Žukovskij v Moskve bolo pre varovanie pred leteckým útokom uzavreté a úrady zaviedli obmedzenia aj na letisku Domodedovo.
Zelenskyj na X oznámil, že Moskva takisto podnikla stovky útokov na ukrajinské mestá a obce. „Rusi vypustili na Ukrajinu len za uplynulý týždeň 1920 dronov, 1790 riadených leteckých bômb a 17 rakiet. Musíme zintenzívniť naše protiopatrenia proti týmto útokom,“ zdôraznil.
Na sociálnych sieťach sa objavili nepotvrdené zábery požiaru. Podľa DPA mohlo dôjsť k zásahu Azotu, jedného z najväčších chemických závodov v Rusku. Produkuje najmä hnojivá, no aj komponenty na výrobu munície v obrannom priemysle. Ukrajinský prezident Volodymyr Zelenskyj v príspevku na platforme X tvrdil, že armáde sa podarilo Azot zasiahnuť.
Gubernátor Jaroslavlianskej oblasti Michail Jevrajev informoval o dronovom útoku na priemyselné zariadenia určené na skladovanie paliva. Jevrajev uviedol, že vypukol požiar, no neupresnil, kde k nemu došlo. Gubernátor zároveň zdôraznil, že nikto neutrpel zranenia.
Ruské ministerstvo obrany v nedeľu skoro ráno oznámilo, že sa podarilo zachytiť 249 letiacich objektov. Letisko Žukovskij v Moskve bolo pre varovanie pred leteckým útokom uzavreté a úrady zaviedli obmedzenia aj na letisku Domodedovo.
Zelenskyj na X oznámil, že Moskva takisto podnikla stovky útokov na ukrajinské mestá a obce. „Rusi vypustili na Ukrajinu len za uplynulý týždeň 1920 dronov, 1790 riadených leteckých bômb a 17 rakiet. Musíme zintenzívniť naše protiopatrenia proti týmto útokom,“ zdôraznil.