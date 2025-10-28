Spravodajský portál Tlačovej agentúry Slovenskej republiky
Rusko: Ukrajina už dve noci po sebe zacielila dronové útoky na Moskvu

Ilustračná snímka. Foto: TASR/AP

Starosta Moskvy na platforme Telegram uviedol, že na miesto dopadu dronu smerujúceho k Moskve boli nasadené záchranné služby.

Autor TASR
Moskva 28. októbra (TASR) - Ukrajina podnikla dronové útoky na Moskvu už druhú noc po sebe, uviedlo v utorok ruské ministerstvo obrany a starosta Moskvy Sergej Sobjanin. TASR o tom informuje podľa správy agentúry Reuters.

Rezort obrany vo vyhlásení oznámil, že systémy protivzdušnej obrany zneškodnili 17 ukrajinských bezpilotných lietadiel v noci na utorok, pričom jedno smerovalo na Moskvu a 13 na Kalužskú oblasť hraničiacu s ruskou metropolou.

Starosta Moskvy na platforme Telegram uviedol, že na miesto dopadu dronu smerujúceho k Moskve boli nasadené záchranné služby. Úrady bezprostredne nehlásili žiadne škody, no Rusko iba zriedkavo zverejňuje podrobné informácie o následkoch ukrajinských úderov na svojom území, pripomína Reuters.

Systémy protivzdušnej obrany zneškodnili zvyšné tri drony nad Brianskou oblasťou hraničiacou s Ukrajinou. Oblastný gubernátor Alexander Bogomaz na Telegrame napísal, že v dôsledku útoku bol hospitalizovaný jeden civilista.

Obe strany konfliktu dlhodobo vyhlasujú, že sa pri útokoch nezameriavajú na civilné obyvateľstvo napriek tomu, že tisíce osôb už prišli o život, poväčšine na ukrajinskej strane, píše Reuters.

Rusko v pondelok oznámilo, že zlikvidovalo 34 ukrajinských dronov zacielených na Moskvu.
