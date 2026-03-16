Rusko: Ukrajina vyslala cez víkend na Moskvu viac než 100 dronov
Autor TASR
Moskva 16. marca (TASR) - Rusko v pondelok oznámilo, že Ukrajina počas víkendu podnikla rozsiahly dronový útok na Moskvu. Podľa tamojších úradov protivzdušná obrana zneškodnila viac než 100 bezpilotných lietadiel smerujúcich na ruskú metropolu, informuje TASR podľa správy agentúry Reuters.
Ruské ministerstvo obrany uviedlo, že len počas noci na pondelok protivzdušná obrana zostrelila najmenej 145 dronov, z toho 53 nad Moskovskou oblasťou. Ďalšie drony ruské sily zničili aj nad Brianskou, Smolenskou a ďalšími oblasťami. Rezort neoznámil, koľko bezpilotných lietadiel Ukrajina vyslala ani či niektoré z nich zasiahli ciele.
V dôsledku útoku boli dočasne obmedzené lety na hlavných moskovských letiskách, uviedol ruský Federálny úrad pre letectvo (Rosaviacija). Ukrajina sa k útokom bezprostredne nevyjadrila.
