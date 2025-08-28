Spravodajský portál Tlačovej agentúry Slovenskej republiky
Štvrtok 28. august 2025
Rusko: Ukrajina zasiahla ropnú rafinériu, na mieste vypukol požiar

Pracovník kontroluje bojový dron v tajnej továrni Fire Point na Ukrajine v pondelok 18. augusta 2025. Foto: TASR/AP

Ukrajinská armáda uviedla, že dronmi zasiahla rafinériu Afipskij, ktorá podľa nej zásobovala ruskú armádu palivom.

Autor TASR
Moskva 28. augusta (TASR) - Po ukrajinskom útoku dronmi vo štvrtok vypukol požiar v ropnej rafinérii Afipskij v ruskom Krasnodarskom kraji, oznámili miestni predstavitelia. Požiar sa medzičasom podarilo uhasiť. TASR o tom informuje podľa správy agentúry Reuters.

Ukrajinská armáda uviedla, že dronmi zasiahla rafinériu Afipskij, ktorá podľa nej zásobovala ruskú armádu palivom. Dodala, že dronmi zasiahla aj ďalšie zariadenie - Kujbyševskú rafinériu ( ) v Samarskej oblasti, kde taktiež vypukol požiar. Rusko nepotvrdilo útok v tejto oblasti. Avšak ruské ministerstvo obrany uviedlo, že jeho sily v noci zostrelili alebo zachytili 102 ukrajinských dronov vrátane siedmich práve v Samarskej oblasti.

Gubernátor Samarskej oblasti Viačeslav Fedoriščev tvrdí, že nad oblasťou zostrelili 21 ukrajinských dronov. V dôsledku útoku tiež vypukol požiar, ktorý sa podarilo uhasiť. Vo svojom vyhlásení tiež obvinil ukrajinskú stranu z „pokusov o zničenie našich objektov infraštruktúry“. Neuviedol, kde presne vypukol požiar a vyzval obyvateľov, aby na internete nezverejňovali zábery zobrazujúce výsledky útokov.

Ukrajina tento mesiac zintenzívnila svoje útoky na ruské ropné rafinérie a exportnú infraštruktúru, aby podľa Reuters ukázala, že je schopná bojovať, zatiaľ čo sa Spojené štáty usilujú sprostredkovať mierovú dohodu.

Dosiaľ nie je známy rozsah škôd po útoku v rafinérii Afpinskij. Podľa zdrojov spracovala táto rafinéria v roku 2024 celkovo 7,2 milióna ton ropy a tri milióny ton od januára do júna tohto roka.

Niekoľko ruských oblastí a tiež Ruskom kontrolovaných ukrajinských oblastí tento mesiac hlásili nedostatok benzínu po tom, čo ukrajinské sily zintenzívnili svoje útoky v období sezónneho nárastu dopytu po palive, konštatuje Reuters.

Rusko 28. júla zaviedlo zákaz vývozu benzínu pre ropné spoločnosti v snahe predísť nedostatkom v čase vrcholiaceho dopytu, ktorý je spôsobený letným cestovaním a zberom obilia.

Rozsiahly útok v noci podniklo aj Rusko, ktoré zasiahlo ukrajinskú metropolu a zabilo najmenej 14 ľudí vrátane troch detí.
