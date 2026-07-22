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Rusko: Ukrajina zasiahla sklady Wildberries, 8 ľudí utrpelo zranenia
Ukrajina už v sobotu zasiahla dva kľúčové sklady tejto spoločnosti.
Autor TASR
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Moskva 22. júla (TASR) - Ukrajinské drony v stredu zasiahli sklady najväčšieho ruského internetového predajcu na juhu krajiny, uviedli úrady. Pri najnovších útokoch utrpelo zranenia osem ľudí, informuje TASR na základe správy agentúry AFP.
Tatiana Kimová, generálna riaditeľka spoločnosti s elektronikou Wildberries, uviedla, že logistické centrá v mestách Krasnodar a Nevinnomyssk boli evakuované.
„Na okraji mesta Nevinnomyssk vypukol požiar v komplexe skladov po útoku dronov,“ uviedol gubernátor Stavropolskej oblasti Vladimir Vladimirov na ruskej štátnej platforme Max. Doplnil, že záchranári ošetrili päť osôb. Gubernátor už skôr oznámil, že protivzdušná obrana sa snaží odraziť „útok nepriateľských dronov zacielený na priemyselnú zónu v Nevinnomyssku“.
Operačné veliteľstvo Krasnodarského kraja neskôr informovalo, že ďalšie tri osoby utrpeli zranenia, keď trosky dronov dopadli na sklad Wildberries v Krasnodare. Ukrajina už v sobotu zasiahla dva kľúčové sklady tejto spoločnosti. Zahynulo pri tom osem pracovníkov nočnej zmeny a vypukli požiare, ktoré zariadenia takmer úplne zničili.
Kyjev zintenzívnil útoky na ruské územie v uplynulých mesiacoch, pričom údery označuje za odplatu vo viac ako štvorročnej vojne.
Tatiana Kimová, generálna riaditeľka spoločnosti s elektronikou Wildberries, uviedla, že logistické centrá v mestách Krasnodar a Nevinnomyssk boli evakuované.
„Na okraji mesta Nevinnomyssk vypukol požiar v komplexe skladov po útoku dronov,“ uviedol gubernátor Stavropolskej oblasti Vladimir Vladimirov na ruskej štátnej platforme Max. Doplnil, že záchranári ošetrili päť osôb. Gubernátor už skôr oznámil, že protivzdušná obrana sa snaží odraziť „útok nepriateľských dronov zacielený na priemyselnú zónu v Nevinnomyssku“.
Operačné veliteľstvo Krasnodarského kraja neskôr informovalo, že ďalšie tri osoby utrpeli zranenia, keď trosky dronov dopadli na sklad Wildberries v Krasnodare. Ukrajina už v sobotu zasiahla dva kľúčové sklady tejto spoločnosti. Zahynulo pri tom osem pracovníkov nočnej zmeny a vypukli požiare, ktoré zariadenia takmer úplne zničili.
Kyjev zintenzívnil útoky na ruské územie v uplynulých mesiacoch, pričom údery označuje za odplatu vo viac ako štvorročnej vojne.