Rusi odsúdili Ukrajinca za prípravu bombových útokov v Melitopole

Moskva 23. novembra (TASR) — Vojenský súd v ruskom meste Rostov nad Donom uznal vo štvrtok ukrajinského občana Dmitrija Holubeva za vinného z "medzinárodného terorizmu" a odsúdil ho na 18 rokov väzenia v kolónii s najvyšším stupňom stráženia. Holubev sa údajne v auguste 2022 okrem iného pokúsil vyhodiť do vzduchu budovu v ukrajinskom meste Melitopol, okupovanom ruskými silami, informuje agentúra AFP s odvolaním sa na ruské štátne médiá.



Ruská armáda obsadila Melitopol ležiaci na juhu Ukrajiny v marci 2022 krátko po začiatku svojej agresie.



Prokuratúra tvrdila, že Holubev nastražil výbušné zariadenie pri vchode do regionálneho riaditeľstva dopravnej polície, pričom následná detonácia budovu poškodila.



Ruská Federálna bezpečnostná služba (FSB) uviedla, že zmarila dva ďalšie bombové útoky plánované Holubevom. V prvom prípade mala byť cieľom verejná budova v Melitopole, v druhom prípade bola bomba umiestnenú pri ceste, ktorú používajú Ruskom dosadení predstavitelia. Ani jeden z incidentov si nevyžiadal mŕtvych alebo zranených.



Holubeva podľa prokuratúry naverbovala rozviedka ukrajinského ministerstva obrany (GUR), ktorá ho vyškolila na výrobu a odpálenie výbušných zariadení a dodala mu potrebné vybavenie. Podľa ruských novín Kommersant sa Holubev priznal k umiestneniu výbušnín, ale odmietol obvinenia z "medzinárodného terorizmu".



"Som Ukrajinec, bránil som Ukrajinu," citovali ho noviny.



Od začiatku ruskej agresie vo februári 2022 bolo v okupovaných častiach Ukrajiny zabitých niekoľko Ruskom dosadených predstaviteľov, iní pokusy o atentát prežili.



Kyjev sa k niektorým útokom priznal, no často ich pripisuje miestnym "odbojovým skupinám" alebo rivalite v radoch okupačných štruktúr, konštatuje AFP.