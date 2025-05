Rusko: Ukrajinské dronové útoky si vyžiadali 16 ranených

Moskva 14. mája (TASR) - Pri sérii ukrajinských dronových útokov na ruskú Belgorodskú oblasť v utorok v noci utrpelo zranenia najmenej 16 ľudí, uviedol oblastný gubernátor Viačeslav Gladkov v stredu. TASR o tom informuje podľa správy agentúry Reuters.



Podľa gubernátora oblasti, ktorá hraničí s Ukrajinou, bolo osem osôb prevezených do nemocnice a medzi zranenými je aj lekár a záchranár. Ruské ministerstvo obrany uviedlo, že jeho jednotky zničili 12 bezpilotných lietadiel, ktorými Ukrajina zaútočila v noci. Tri z nich zneškodnili nad Belgorodskou oblasťou. Ministerstvo zdôrazňuje, že udáva len počet zachytených dronov, nie koľko ich Ukrajina vypustila celkovo.



Reuters nedokázal nezávisle overiť správy z Ruska a Ukrajina sa k útokom bezprostredne nevyjadrila.



Obe strany popierajú cielené útoky na civilistov vo vojne na Ukrajine, ktorú Moskva vedie od februára 2022.



Ruský prezident Vladimir Putin v nedeľu navrhol uskutočnenie priamych rokovaní s Ukrajinou 15. mája v Istanbule bez akýchkoľvek podmienok. Podľa neho chce Rusko „reštartovať“ mierové rozhovory, ktoré obe krajiny viedli v roku 2022. Ukrajinský prezident Volodymyr Zelenskyj reagoval, že je pripravený stretnúť sa tento týždeň v Turecku s Putinom, no malo by to byť osobne. Doposiaľ však nie je zrejmé, či Putin odpovie na Zelenského návrh, píše SkyNews. Americký prezident Donald Trump ponúkol, že sa zúčastní na potenciálnych rokovaniach.