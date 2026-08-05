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Ukrajina tvrdí, že zasiahla dronmi ropnú rafinériu v ruskom meste Ufa

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Ilustračná snímka. Foto: TASR - Jaroslav Novák

Ide o tretí útok ukrajinských dronov na ropné rafinérie v Ufe (približne 1400 kilometrov od hraníc Ukrajiny) za posledné dni.

Autor TASR
Kyjev 5. augusta (TASR) - Ukrajinské drony zasiahli ropnú rafinériu Bašnefť-Novoil v Ufe, hlavnom meste ruskej Baškirskej republike. Úspešnosť útoku potvrdila analýza informácií z verejných zdrojov (OSINT) ukrajinského webu Militarnyj spolu s videami a fotografiami šírenými online, píše TASR.

Potvrdené boli najmenej dva zásahy. Po výbuchoch v rafinérii vypukli dva samostatné požiare, z ktorých stúpa hustý čierny dym. Podľa dostupných záberov bol útok vykonaný pomocou dronov s dlhým doletom An-196 Ľutyj s bojovou náložou s hmotnosťou 75 kilogramov. Slovo „ľutyj“ v ukrajinčine znamená „zúrivý“ aj „február“.

Ide o tretí útok ukrajinských dronov na ropné rafinérie v Ufe (približne 1400 kilometrov od hraníc Ukrajiny) za posledné dni. Na začiatku mesiaca udreli na rafinériu Bašnefť-Ufaneftechim a 2. augusta na Bašnefť–UNPZ.

Bašnefť–Novoil patrí ropnej spoločnosti Rosnefť. Jej ročná spracovateľská kapacita je približne 7 až 7,4 milióna ton ropy. Vyrába benzín, naftu, letecké palivo, mazivá a ďalšie ropné produkty.

Spolu s rafinériami Bašnefť–UNPZ a Bašnefť–Ufaneftechim tvorí jedno z najväčších ruských rafinérskych centier s ročnou spracovateľskou kapacitou 23,5 milióna ton ropy.
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