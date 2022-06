Rusko: Ukrajinské sily zmarili evakuáciu civilistov zo Severodonecka

Moskva 16. júna (TASR) - Rusko v stredu oznámilo, že ukrajinské sily zablokovali evakuáciu civilistov z chemickej továrne Azot v obliehanom východoukrajinskom meste Severodoneck. TASR informuje na základe správy prevzatej z agentúry AFP.



Rusko podľa svojich vyjadrení zriadilo humanitárny koridor, avšak "predstavitelia Kyjeva cynicky prekazili humanitárnu operáciu", uviedlo vo vyhlásení ruské ministerstvo obrany.



Rusko v utorok oznámilo, že v stredu od 08.00 h miestneho času (07.00 h SELČ) do 20.00 h (19.00 h SELČ) otvorí koridor, ktorý má umožniť evakuáciu ukrývajúcich sa civilistov na územia v Luhanskej oblasti, ktoré sú pod kontrolou promoskovských separatistov.



Rezort obrany avizoval, že evakuované osoby majú byť prevezené do mesta Svatove. Ukrajinskí predstavitelia však podľa ruskej armády žiadali, aby boli civilisti evakuovaní do mesta Lysyčansk, ktoré je spolu so Severodoneckom naďalej pod kontrolou ukrajinských síl.



Rezort obrany v Moskve obvinil ukrajinské sily z porušovania prímeria "pri viacerých príležitostiach". Tvrdí tiež, že využili humanitárnu operáciu na opätovné nasadenie svojich vojakov na výhodnejšie bojové pozície. Tieto tvrdenia nebolo možné nezávisle overiť, poznamenala AFP.



V Severodonecku sa v súčasnosti nachádza ešte približne 12.000 civilistov. Vnútri chemickej továrne Azot v priemyselnej časti tohto mesta, v ktorom ukrajinské sily už celé týždne odolávajú ruskému bombardovaniu a útokom, uviazlo podľa slov gubernátora Luhanskej oblasti Serhija Hajdaja vyše 500 civilistov.



AFP píše, že situácia v závode Azot pripomína mariupolské oceliarne Azovstaľ, kde sa takisto ukrývali tisíce civilistov a ukrajinské sily tam niekoľko týždňov odolávali prevahe ruskej armády, až napokon v máji utrpeli porážku.



Rusko počas obliehania priemyselného komplexu Azovstaľ ohlásilo viacero dočasných prímerí s cieľom dostať do bezpečia civilistov, avšak mnohé dopadli neúspešne. Moskva a Kyjev sa navzájom obviňovali z porušovania dohodnutého prímeria.



Ak by Moskva dobyla Severodoneck, ruským silám by to umožnilo postupovať ďalej na západ na mestá Sloviansk a Kramatorsk, dodáva AFP.