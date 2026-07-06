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Rusko: Ukrajinské útoky poškodili prístavy Vysock a Usť-Luga
Gubernátor Leningradskej oblasti Alexander Drozdenko uviedol na platforme Telegram, že v oblasti bolo zostrelených 56 ukrajinských dronov.
Autor TASR
Moskva 6. júla (TASR) - Ukrajinské útoky dronov v pondelok poškodili infraštruktúru prístavov Vysock a Usť-Luga na pobreží Fínskeho zálivu Baltského mora. Ide o dôležité vývozné centrá ruskej ropy a výrobkov z nej v blízkosti Petrohradu. Po ukrajinských útokoch nastal výpadok v dodávkach elektrickej energie v meste Sevastopol na Kryme, kde sídli ruská Čiernomorská flotila. TASR o tom informuje na základe správy agentúry Reuters.
Gubernátor Leningradskej oblasti Alexander Drozdenko uviedol na platforme Telegram, že v oblasti bolo zostrelených 56 ukrajinských dronov. V pondelok úrady potvrdili ukrajinské útoky aj v ďalších ruských a Ruskom kontrolovaných oblastiach.
Moskvou dosadený gubernátor Krymu Sergej Aksionov uviedol, že v meste Kerč zahynula žena v dôsledku útoku dronom. Úrady v Sevastopole, najväčšom meste na Kryme, hlásili výpadok elektrickej energie po útoku. Neskôr sa dodávky elektriny do domácností podarilo obnoviť.
Gubernátor Kalužskej oblasti Vladislav Šapša uviedol, že drony zasiahli priemyselný areál v okrese Dzeržinsk, kde vznikol požiar. Jaroslavľská oblasť takisto oznámila, že dve osoby utrpeli zranenia po zásahu šrapnelmi pri útoku, a ozrejmila, že počas noci došlo k zostreleniu približne 70 dronov.
Usť-Luga je jedným z najväčších ruských vývozných centier ropy a ďalších ropných produktov. Ukrajina už v minulosti zaútočila na tento prístav a ďalšie ruské energetické ciele, aby oslabila vojnové úsilie Moskvy. Ukrajinské útoky na ropné rafinérie v Rusku spôsobili nedostatok paliva, prudkému nárastu cien a dlhým radom na čerpacích staniciach.
V porovnaní s júnom minulého roka klesla denná produkcia paliva na zhruba 85.000 ton, pričom letná spotreba v Rusku je zhruba 110.000 ton denne.
Gubernátor Leningradskej oblasti Alexander Drozdenko uviedol na platforme Telegram, že v oblasti bolo zostrelených 56 ukrajinských dronov. V pondelok úrady potvrdili ukrajinské útoky aj v ďalších ruských a Ruskom kontrolovaných oblastiach.
Moskvou dosadený gubernátor Krymu Sergej Aksionov uviedol, že v meste Kerč zahynula žena v dôsledku útoku dronom. Úrady v Sevastopole, najväčšom meste na Kryme, hlásili výpadok elektrickej energie po útoku. Neskôr sa dodávky elektriny do domácností podarilo obnoviť.
Gubernátor Kalužskej oblasti Vladislav Šapša uviedol, že drony zasiahli priemyselný areál v okrese Dzeržinsk, kde vznikol požiar. Jaroslavľská oblasť takisto oznámila, že dve osoby utrpeli zranenia po zásahu šrapnelmi pri útoku, a ozrejmila, že počas noci došlo k zostreleniu približne 70 dronov.
Usť-Luga je jedným z najväčších ruských vývozných centier ropy a ďalších ropných produktov. Ukrajina už v minulosti zaútočila na tento prístav a ďalšie ruské energetické ciele, aby oslabila vojnové úsilie Moskvy. Ukrajinské útoky na ropné rafinérie v Rusku spôsobili nedostatok paliva, prudkému nárastu cien a dlhým radom na čerpacích staniciach.
V porovnaní s júnom minulého roka klesla denná produkcia paliva na zhruba 85.000 ton, pričom letná spotreba v Rusku je zhruba 110.000 ton denne.