Spravodajský portál Tlačovej agentúry Slovenskej republiky
Štvrtok 23. júl 2026Meniny má Oľga
< sekcia Zahraničie

Rusko: Ukrajinské útoky si vyžiadali dve obete a niekoľko zranených

.
Hasiči sa snažia uhasiť požiar po útoku ruskej armády na mesto Sumy na severozápade Ukrajiny v utorok 21. júla 2026. Foto: TASR/AP

Ruskom dosadený gubernátor obsadeného Krymu Sergej Aksionov spresnil, že na polostrove zahynula jedna osoba a štyri ďalšie utrpeli zranenia vrátane dvoch detí.

Autor TASR
Ak si želáte, aby počítač prečítal text článku, použite prehrávač nižšie.
00:00 / 00:00
Moskva 23. júla (TASR) - Dve osoby zahynuli a ďalšie utrpeli zranenia pri ukrajinských útokoch na Moskvou kontrolovaný polostrov Krym a ruské mesto Voronež, uviedli vo štvrtok tamojšie úrady. TASR o tom informuje na základe správy agentúry Reuters.

Ruskom dosadený gubernátor obsadeného Krymu Sergej Aksionov spresnil, že na polostrove zahynula jedna osoba a štyri ďalšie utrpeli zranenia vrátane dvoch detí.

Padajúce trosky z dronov zároveň spôsobili požiar v dome v meste Voronež, pri ktorom zahynulo trojročné dieťa, oznámil oblastný gubernátor Alexandr Gusev. Menšie zranenia utrpel aj 19-ročný muž pri útoku, ktorý poškodil strechu skladu internetové obchodu a niekoľko ďalších budov.

Gubernátor Ulianovskej oblasti Alexej Russkich povedal, že ukrajinské drony napadli energetické zariadenie a spôsobili požiar. Ministerstvo obrany informovalo, že ruské protivzdušné sily zneškodnili v noci na štvrtok 223 ukrajinských bezpilotných lietadiel.
.

Neprehliadnite

SMRTEĽNÁ NEHODA PRI ČUNOVE: Už chytili muža, ktorý mal zraziť cyklistu

Takáč: Krasoň jaseňový je po Maďarsku potvrdený už aj na Slovensku

VIDEO: FORMA JEJ NEODIŠLA: Zapletalová zakopla, no aj tak vyhrala

OBROVSKÝ POŽIAR: Z obľúbenej turistickej destinácie evakuovali ľudí