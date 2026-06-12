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Rusko: Ukrajinské útoky zasiahli mesto v Tatársku
Ukrajinská armáda oznámila, že zasiahla dôležitú ropnú rafinériu TANECO v Tatárskej republike.
Autor TASR
Moskva 12. júna (TASR) – Ukrajinské dronové útoky na mesto Nižnekamsk v ruskom Tatársku, viac ako 1600 kilometrov od Ukrajiny, zasiahli v piatok obytnú budovu, oznámili tamojší predstavitelia. V dôsledku útokov zrušili oslavy štátneho sviatku. Informovala o tom agentúra AFP, píše TASR.
Ukrajinská armáda oznámila, že zasiahla dôležitú ropnú rafinériu TANECO v Tatárskej republike, aj továreň na syntetický kaučuk používaný pri výrobe balistických striel v meste Togliatti v Samarskej oblasti.
Starosta priemyselného Nižnekamska Radmir Beľajev na platforme Telegram uviedol, že pri útoku na mesto zasiahol dron obytnú budovu. Utrpeli pri tom podľa neho zranenia štyria ľudia a viac ako 20 osôb umiestnili do náhradného ubytovania. „Z bezpečnostných dôvodov bolo rozhodnuté zrušiť všetky verejné podujatia naplánované na dnes,“ doplnil.
Na piatok pripadá štátny sviatok Deň Ruska vyhlásený pri príležitosti vzniku Ruskej federácie v roku 1991 po rozpade Sovietskeho zväzu. Hlavné oslavy na Červenom námestí v Moskve sa presunuli do vnútorných priestorov mimo centra, uviedol spravodajský server Msk1. Starosta Moskvy Sergej Sobianin informoval, že v piatok zostrelili asi desať dronov smerujúcich na metropolu.
Z údajov zverejnených predstaviteľmi Ukrajiny a Ruska v piatok vyplýva, že pri vzájomných útokoch v noci prišli o život najmenej traja civilisti, dodáva APF.
Agentúra Reuters s odvolaním sa na ruské médiá uviedlo, že po ukrajinskom útoku došlo v Ruskom obsadených častiach ukrajinskej Doneckej oblasti k výpadkom dodávok vody. Podľa agentúry Interfax voda netečie v troch mestách vrátane oblastnej metropoly Doneck.
Ukrajinská armáda oznámila, že zasiahla dôležitú ropnú rafinériu TANECO v Tatárskej republike, aj továreň na syntetický kaučuk používaný pri výrobe balistických striel v meste Togliatti v Samarskej oblasti.
Starosta priemyselného Nižnekamska Radmir Beľajev na platforme Telegram uviedol, že pri útoku na mesto zasiahol dron obytnú budovu. Utrpeli pri tom podľa neho zranenia štyria ľudia a viac ako 20 osôb umiestnili do náhradného ubytovania. „Z bezpečnostných dôvodov bolo rozhodnuté zrušiť všetky verejné podujatia naplánované na dnes,“ doplnil.
Na piatok pripadá štátny sviatok Deň Ruska vyhlásený pri príležitosti vzniku Ruskej federácie v roku 1991 po rozpade Sovietskeho zväzu. Hlavné oslavy na Červenom námestí v Moskve sa presunuli do vnútorných priestorov mimo centra, uviedol spravodajský server Msk1. Starosta Moskvy Sergej Sobianin informoval, že v piatok zostrelili asi desať dronov smerujúcich na metropolu.
Z údajov zverejnených predstaviteľmi Ukrajiny a Ruska v piatok vyplýva, že pri vzájomných útokoch v noci prišli o život najmenej traja civilisti, dodáva APF.
Agentúra Reuters s odvolaním sa na ruské médiá uviedlo, že po ukrajinskom útoku došlo v Ruskom obsadených častiach ukrajinskej Doneckej oblasti k výpadkom dodávok vody. Podľa agentúry Interfax voda netečie v troch mestách vrátane oblastnej metropoly Doneck.