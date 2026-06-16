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Rusko: Ukrajinský dron poškodil moskovskú rafinériu
Najväčší závod v moskovskom regióne spracoval v roku 2024 podľa dostupných údajov 11,6 milióna ton ropy a vyrobil 2,9 milióna ton benzínu a 3,2 milióna ton nafty.
Autor TASR
Moskva 16. júna (TASR) - Ukrajinský dronový útok poškodil zariadenie v moskovskej rafinérii, ktorú vlastní spoločnosť Gazpromneft, uviedol v utorok starosta mesta Sergej Sobjanin. TASR o tom informuje podľa správy agentúry Reuters.
„Nikto neutrpel zranenia. Na mieste zasahujú záchranné zložky,“ napísal Sobjanin na platforme Telegram. Neuviedol však, či bola narušená prevádzka rafinérie.
Najväčší závod v moskovskom regióne spracoval v roku 2024 podľa dostupných údajov 11,6 milióna ton ropy a vyrobil 2,9 milióna ton benzínu a 3,2 milióna ton nafty.
Počet dronových útokov na ruské rafinérie sa od začiatku roka zdvojnásobil, čo viedlo k úplnému alebo čiastočnému zastaveniu spracovania ropy a poklesu výroby benzínu, nafty a leteckého paliva. Vyplýva to z oficiálnych údajov, sociálnych sietí a výpočtov agentúry Reuters.
„Nikto neutrpel zranenia. Na mieste zasahujú záchranné zložky,“ napísal Sobjanin na platforme Telegram. Neuviedol však, či bola narušená prevádzka rafinérie.
Najväčší závod v moskovskom regióne spracoval v roku 2024 podľa dostupných údajov 11,6 milióna ton ropy a vyrobil 2,9 milióna ton benzínu a 3,2 milióna ton nafty.
Počet dronových útokov na ruské rafinérie sa od začiatku roka zdvojnásobil, čo viedlo k úplnému alebo čiastočnému zastaveniu spracovania ropy a poklesu výroby benzínu, nafty a leteckého paliva. Vyplýva to z oficiálnych údajov, sociálnych sietí a výpočtov agentúry Reuters.