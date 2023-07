Rusko: Ukrajinský dron zasiahol policajnú stanicu v Brianskej oblasti

Moskva 31. júla (TASR) — Budovu obvodného policajného oddelenia v meste Trubčevsk ležiacom v ruskej Brianskej oblasti hraničiacej s Ukrajinou v noci na pondelok zasiahol ukrajinský dron. Uviedol to tamojší gubernátor Alexander Bogomaz. TASR správu prevzala z agentúry AFP.



"Ukrajinské jednotky v noci zaútočili na Trubčevský okres," napísal Bogomaz v aplikácii Telegram. Dodal, že policajnú stanicu tam zasiahol dron. Incident si nevyžiadal obete na životoch, no budova policajnej stanice má podľa gubernátora rozbité okná a poškodenú strechu.



Moskva v nedeľu vyhlásila, že zostrelila niekoľko ukrajinských dronov nad Moskvou a Krymským polostrovom. V hlavnom meste Ruska drony poškodili dve administratívne budovy, k obetiam a zraneniam však nedošlo. Ruské úrady preto nakrátko pozastavili aj prevádzku moskovského medzinárodného letiska Vnukovo.



Ruské ministerstvo obrany to označilo za "pokus kyjevského režimu o teroristický útok" a potvrdilo útok troch dronov. Jeden z nich zostrelili systémy protivzdušnej obrany, dva ďalšie dopadli do obchodnej štvrte Moskvy.



Ruská metropola bola už viackrát cieľom útokov bezpilotných lietadiel.