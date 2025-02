Rusko tvrdí, že ukrajinský dronový útok zabil troch ľudí

Moskva 6. februára (TASR) - Ukrajinský dronový útok vo štvrtok ráno zasiahol ruskú pohraničnú dedinu Logačevka v Belgorodskej oblasti a zabil najmenej troch ľudí. Tvrdí to gubernátor tamojšej oblasti Viačeslav Gladkov, píše TASR podľa správy agentúry AFP.



Ukrajinský dron podľa Gladkova zasiahol auto, v ktorom zomrel muž a dve dievčatá vo veku 14 a 18 rokov.



Rusko od októbra 2022 zriadilo vo viacerých pohraničných častiach v Belgorodskej oblasti zóny zákazu vstupu. Civilistov varuje, aby do nich nevstupovali pre riziko ukrajinských útokov. Do takejto zóny patrila aj zasiahnutá dedina.



"Vstup do Logačevky je zakázaný. Chcel by som ešte raz apelovať na všetkých obyvateľov: do osád, ktoré sú rozhodnutím operačného štábu uzavreté, by sa nemalo chodiť," vyhlásil Gladkov.



V dedine je tiež hraničný priechod s ukrajinskou Charkovskou oblasťou. Od spustenia ruskej ofenzívy na Ukrajinu je však uzavretý.