Rusko: Ukrajinský útok na juhu krajiny zranil štyroch ľudí
Autor TASR
Rostov nad Donom 14. januára (TASR) - Ukrajinský dronový útok v noci na stredu spôsobil dva požiare v priemyselnom areáli, zranil najmenej štyroch ľudí a poškodil obytné budovy v prístavnom meste Rostov nad Donom na juhozápade Ruska. Tvrdia to miestne úrady, píše TASR podľa správy agentúry Reuters.
Gubernátor Rostovskej oblasti Jurij Sľusar uviedol, že štyria ľudia vrátane štvorročného dieťaťa utrpeli zranenia po tom, ako trosky zo zostrelených dronov zasiahli obytné domy. Všetkých zranených hospitalizovali. Podľa jeho slov sa hasičom podarilo jeden z požiarov už uhasiť, druhý je pod kontrolou.
Rozsah spôsobených škôd zatiaľ nie je známy a Ukrajina sa k incidentu nevyjadrila. Ruské ministerstvo obrany informovalo, že protivzdušná obrana počas noci zostrelila nad územím krajiny 48 ukrajinských dronov, z toho 25 práve nad Rostovskou oblasťou.
Ukrajina opakovane podniká dronové útoky na ciele v Rusku, pričom tvrdí, že ich cieľom je oslabiť ruskú vojenskú a energetickú infraštruktúru a reagovať na pokračujúce ruské útoky na ukrajinské mestá počas takmer štyroch rokov trvajúcej vojny.
