Spravodajský portál Tlačovej agentúry Slovenskej republiky
Utorok 31. marec 2026
< sekcia Zahraničie

Rusko: Ukrajinský útok spôsobil škody v dôležitom baltskom prístave

.
Ilustračné foto. Foto: TASR/AP

Autor TASR
Moskva 31. marca (TASR) - Nové dronové útoky Ukrajiny poškodili ruský prístav Usť-Luga neďaleko Petrohradu, uviedol tamojší gubernátor Alexander Drozdenko v utorok. Stalo sa to už tretíkrát za uplynulý týždeň, informuje TASR na základe správy agentúry AFP.

Ruská protivzdušná obrana zostrelila 38 dronov v noci na utorok v Leningradskej oblasti, upresnil gubernátor na sociálnych sieťach. „Zaznamenali sa škody v prístave Usť-Luga,“ uviedol a oznámil, že pri útokoch utrpeli zranenia tri osoby vrátane dvoch detí.

Prístav Usť-Luga vo Fínskom zálive je kľúčovým centrom ruského vývozu hnojív, ropy a uhlia a v posledných dňoch utrpel viaceré zásahy. Ukrajina zintenzívnila odvetné útoky na ruskú infraštruktúr v rámci snahy obmedziť financovania ofenzívy Moskvy. Ruské úrady v stredu a v sobotu hlásili, že ukrajinské dronové útoky spôsobili požiare v prístave.

Rokovania medzi Moskvou a Kyjevom, ktoré sprostredkovali Spojené štáty s cieľom ukončiť vojnu, narušili boje na Blízkom východe, pripomína AFP.
.

