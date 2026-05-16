Rusko uľahčilo získanie občianstva obyvateľom Podnesterska
V marci 1992 vypukla medzi separatistami a moldavskou vládou krátka vojna, po ktorej Moldavsko udelilo Podnestersku autonómiu.
Autor TASR
Moskva 16. mája (TASR) - Ruský prezident Vladimir Putin v piatok podpísal dekrét, ktorým uľahčil získanie ruského občianstva obyvateľom moldavského separatistického regiónu Podnestersko. V sobotu na to upozornila agentúra AP, píše TASR.
Nariadenie umožní trvalým obyvateľom Podnesterska starším ako 18 rokov získať ruské občianstvo prostredníctvom zjednodušeného postupu, vďaka čomu nebudú musieť preukazovať znalosť ruského jazyka, ruskej histórie a ruskej legislatívy. Budú tiež oslobodení od povinnosti preukázať, že v Rusku žili päť rokov pred podaním žiadosti.
Podľa ruských médií sa v dekréte uvádza, že rozhodnutie bolo prijaté „s cieľom chrániť práva a slobody jednotlivcov a občanov, pričom sa vychádzalo zo všeobecne uznávaných zásad a noriem medzinárodného práva“.
Samozvaná Podnesterská republika sa rozkladá prevažne na ľavom brehu Dnestra pri hraniciach s Ukrajinou. V marci 1992 vypukla medzi separatistami a moldavskou vládou krátka vojna, po ktorej Moldavsko udelilo Podnestersku autonómiu. Od roku 1995 je tam rozmiestnených okolo 1500 ruských vojakov a ide o tzv. zamrznutý konflikt. Separatistický región dostáva podporu od Moskvy, ale Kišiňov hľadá riešenie pre jeho plné začlenenie do Moldavska.
Pre prevažnú väčšinu 470.000 obyvateľov Podnesterska je ruština materinským jazykom a približne 200.000 z nich sú ruskí aj občania, hoci väčšina má zároveň moldavské občianstvo.
Moldavsko, podobne ako Ukrajina, ašpiruje na členstvo v Európskej únii, avšak Rusko ho podľa AP vníma za súčasť svojej sféry vplyvu.
