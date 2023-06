Rusko uložilo Telegramu a Viberu pokuty za nezákonný vojnový obsah

Moskva 20. júna (TASR) - Moskovský súd pokutoval v utorok spoločnosti prevádzkujúce aplikácie Telegram a Viber za obsah, ktorý Rusko považuje za nezákonný, vrátane informácií o vojne na Ukrajine. TASR informuje podľa správy agentúry Reuters.



Telegram so sídlom v Dubaji dostal príkaz zaplatiť štyri milióny rubľov (43.339 eur) a japonská spoločnosť, ktorá stojí za Viberom, dostala pokutu milión rubľov (10.825 eur).



Telegram založili v roku 2013 bratia Pavel a Nikolaj Durovovci, ktorí sa narodili v Rusku, kde je táto sieť veľmi populárna. Denne ju používa aj Kremeľ či ministerstvo obrany, novinári, predstavitelia opozície, ľudskoprávne skupiny a milióny bežných ľudí.



Pokuta bola Telegramu uložená za to, že odmietol odstrániť 32 kanálov, ktoré zverejňovali údajne nepravdivé informácie o vojne na Ukrajine.



Rusko zaviedlo krátko po invázii na Ukrajinu vo februári 2022 prísne pravidlá o spôsobe informovania o vojne. Moskva pritom trvá na označovaní "špeciálna vojenská operácia" a nie vojna.



V marci sa v Rusku zaviedli prísne postihy za "ohováranie" alebo "diskreditáciu" armády, ktoré umožňujú väzenie až do výšky 15 rokov.



V Rusku už pokutovali po sprísnení trestov mnoho platforiem, vrátane Google, Twittru, spoločnosť Meta (Facebooku a Instagram) a tento mesiac prvýkrát aj WhatsApp.