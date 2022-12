Rusko umiestnilo raketový systém na kurilský ostrov Paramušir

Moskva 6. decembra (TASR) - Ruské ministerstvo obrany v pondelok uviedlo, že v severnej časti sporných Kurilských ostrovov rozmiestnilo súčasti mobilného raketového systému na ochranu pobrežia. TASR o tom informuje na základe správy agentúry Reuters zverejnenej v noci na utorok.



Kurily tvoria pás ostrovov medzi ruským polostrovom Kamčatka a Japonskom. Tokio si robí nároky na južnú časť týchto ostrovov, pričom spor o ne trvá už od konca druhej svetovej vojny, keď Rusko túto časť Kurilských ostrovov obsadilo.



Ruské ministerstvo obrany v pondelok oznámilo, že na ostrov Paramušir, ktorý leží v severnej časti Kuríl, umiestnilo pobrežný raketový systém Bastion s dosahom 500 kilometrov.



"Pobrežná stráž (ruskej) Tichomorskej flotily bude celoročne hliadkovať v priľahlých vodách," uviedol v tejto súvislosti ruský rezort obrany. Zároveň dodal, že na Paramušire bol zriadený aj vojenský tábor, ktorý umožní príslušníkom ruskej armády celoročný pobyt na ostrove.



Už pred rokom boli súčasti systému Bastion rozmiestnené na ostrove Matua ležiacom v strednej časti Kurilských ostrovov.



Americké Centrum strategických a medzinárodných štúdií (CSIS) v septembrovej správe upozornilo na to, že Rusko vo zvýšenej miere militarizuje Kurilské ostrovy. Podľa CSIS by preto mali USA a Japonsko posilniť spoluprácu v danom regióne.



Japonsko sa po vpáde ruských vojsk na Ukrajinu pripojilo k ekonomickým sankciám, ktoré na Rusko uvalili západné krajiny. Moskva v reakcii na japonské sankcie ukončila rokovania o mierovej dohode s Tokiom a pozastavila spoločné ekonomické projekty súvisiace so spornými Kurilskými ostrovmi, pripomína Reuters.